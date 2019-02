Kupferschatz wieder in Erding

Der Spangenbarrenhort war 2014 bei Erdarbeiten für ein Einfamilienhaus in Oberding entdeckt worden und gilt als Sensationsfund. Die 796 Kupferbarren haben ein Gesamtgewicht von mehr als 80 Kilogramm und stammen aus der Zeit um 1650 vor Christus.

Spangenbarren statt Geld

Die gefundenen Barren gelten als bronzezeitliche Tauschgrundlage. Es sind genormte Rohmaterialstücke für die Weiterverarbeitung durch Bronzeschmiede bzw. Bronzegießer, beispielsweise zur Herstellung von Waffen, Schmuck und Gerät. Sie gelten auch als einer der frühesten Nachweise für die Anwendung des Dezimalsystems im komplexen Wirtschaftssystem der Frühbronzezeit Mitteleuropas. Denn die Barren waren zu Zehnerbündeln geschnürt am Rand einer Abfallgrube deponiert.

Der Kupferschatz kommt nach Hause

Der Spangenbarrenhort war vier Monate lang als Leihgabe in der Berliner Bundesausstellung "Bewegte Zeiten. Archäologie in Deutschland" zu sehen. Jetzt ist er wieder im Heimatmuseum. Aus diesem Anlass wird dort am Mittwochabend (20.02.19) um 19 Uhr eine Abendführung angeboten.