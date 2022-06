Kunterbuntes Kuttentreffen von Fußball-Fans in Würzburg

Aufnäher werden von Hand an Kutte befestigt

Die Kutten der Fans sind zum Teil schon mehrere Jahrzehnte alt. Üppig geschmückt mit Aufnähern und Ansteckern von befreundeten Fanclubs oder unvergesslichen Auswärtsspielen. Jeder echte Fußball-Fan befestige seine Aufnäher selbst von Hand, sagt Dieter Seitz, Anhänger des Würzburger FV. Wenn es sein muss, bis die Finger bluten. Außerdem ist jede Kutte ein Unikat, das heißt es gibt keine zweite, die genauso aussieht.

Kutten erzählen Geschichten der Fußball-Fans

"Jede Kutte hat eine eigene Geschichte", sagt Seitz, der im normalen Leben Hausmeister an der Grundschule in Gerbrunn im Landkreis Würzburg ist. "Diese Geschichten tauschen wir bei unserem Treffen aus. Wir erzählen uns gegenseitig, was wir mit unseren Kutten alles schon erlebt haben." Und natürlich dient das Treffen in Würzburg auch dazu, die eigene Kutte weiter zu verschönern. Denn zum Programm gehört unter anderem eine Tauschbörse von Aufnähern und Fanartikeln.

Legendärer Fußball-Fan von Schalke 04: der Trompeten-Willy

Für Kuttenträger gelten in den Fanclubs klare Regeln. Das Tragen bei Punkt- oder Pokalspielen ist Pflicht und Waschen ist verboten. Wenn, dann nur mit Fluss- oder Seewasser, nicht in der Maschine. Ein kleiner Star unter den Kuttenträgern in Würzburg ist der Mann mit der Trompete. Er heißt Wilhelm Plenkers und kommt aus Gelsenkirchen. Trompeten-Willy, wie ihn alle im Stadion nennen, bläst seit 1982 für seinen Verein Schalke 04. Unter Fußball-Fans gilt er als Legende.