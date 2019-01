Kunstwerke in Niederbayern: Wo steht was?

Wo steht welches öffentliche Kunstwerk in Niederbayern? Diese Frage beantwortet ab sofort eine neue Homepage des Bezirks Niederbayern. Unter "kunst-niederbayern.de" sind Kunstwerke, die in Niederbayern öffentlich zugänglich sind, dokumentiert.

280 Kunstwerke schon online

Über die neue Homepage sind Werke international bekannter Künstler wie Fritz Koenig, Karl Reidel oder Tom Kristen schnell zu finden. Man kann entweder direkt nach Orten, Landkreisen oder Künstlern suchen.

"Der öffentliche Raum Niederbayerns beherbergt zahlreiche Kunstwerke höchsten Ranges. Diesen reichhaltigen Bestand dokumentieren und präsentieren wir nun im Internet. Damit wollen wir dazu ermuntern, die Kunstwerke in Parks, auf Stadt- oder Marktplätzen, an Hausfassaden oder in öffentlich zugänglichen Räumen vor Ort bewusster zu erleben." Maximilian Seefelder, Bezirksheimpfleger

Auf der Homepage sind bereits jetzt rund 280 Werke von 120 Künstlerinnen und Künstlern verzeichnet. Darunter beispielsweise Fritz Koenigs "Durchstich" in Landshut, Otto Sterneckers "Blick auf St. Peter" in Straubing oder der "Knödelwerferin"-Brunnen in Deggendorf. Die Zahl der erfassten Kunstwerke werde weiter wachsen und so die Vielfalt und den Reichtum an Kunst in Niederbayern eindrücklich dokumentieren.

Mitmachen erwünscht

Bürger können dazu ebenfalls einen Beitrag leisten, indem sie dem Kulturreferat Kunstwerke melden: Per Online-Formular können Fotos und Informationen zu Kunstwerken gesendet werden.