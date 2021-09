Kunststoff-Blumen aus dem Online-Shop: Geht das nachhaltig?

Allein im Kleinteillager der Firma "Artplants" liegen etwa 3.000 bis 4.000 Artikel. Vasen, Kerzen, vor allem aber: künstliche Blumen. Das Unternehmen handelt seit mehr als zehn Jahren online mit Kunstgewächsen. Im Sortiment gibt es Orchideen, Bonsai-Bäumchen oder Birkenzweige. Viele der Stücke sehen täuschend echt aus. Doch Kunststoffe sind wesentlicher Bestandteil der meisten Artikel.

Firma will umweltfreundlich verschicken

Dennoch sagt die Firma: Sie will ihr Sortiment so umweltfreundlich wie möglich verschicken. "Dadurch versuchen wir die Ökobilanz ein wenig auszugleichen", sagt Prokurist Daniel Brandl. Konkret sei das zum Beispiel bei den Verpackungen der Fall. Die Firma verwendet keine eigens gefertigten Kartonagen. Stattdessen verschickt das Unternehmen die Artikel in bereits verwendeten Kartons. Diese erhält der Online-Shop von etwa 20 Unternehmen in der Region.

Polstermaterial aus alten Kartonagen

Gut möglich also, dass auf den Paketen das Logo eines Schuhherstellers zu sehen ist oder chinesische Schriftzeichen. "Größtenteils ist es den Kunden tatsächlich egal, in was für einem Karton die Ware kommt", sagt Daniel Brandl. Aus Marketingsicht sei das gleichwohl wenig sinnvoll. Viele Versandhändler verschicken ihre Waren in Kartonagen mit ihrem Logo.

Auch beim Polstermaterial versucht das Unternehmen aus Waldbüttelbrunn (Lkr. Würzburg) keinen zusätzlichen Müll zu produzieren. Zweimal wöchentlich kommen alte Kartonagen in eine Schredder-Anlage. Das Polstermaterial legen die Mitarbeiter in die Kartons, damit die Artikel unbeschädigt bei den Kunden ankommen.

Polyethylen in Produkten verarbeitet

Schwierig sei es jedoch bei den Produkten ressourcenschonend zu arbeiten, sagt Inhaber Paul Beck. Bei Kunstbäumen sei es zwar üblich, dass der Stamm aus Holz ist. Aber auch hier kommt Plastik zum Einsatz.

Tatsächlich gibt es bei der Umweltbilanz Verbesserungsbedarf. Zwar werden auch herkömmliche Schnittblumen oft über weite Strecken transportiert und verbrauchen Wasser. Doch auch die Herstellung der Kunststoffpflanzen benötigt Energie. Das verarbeitete Polyethylen ist biologisch nicht abbaubar. Auch die deutlich längere Haltbarkeit der Kunstpflanzen ändert das nur teilweise. Ein künstlicher Christbaum zum Beispiel müsste etwa 20 Jahre genutzt werden, um eine bessere CO2-Bilanz aufzuweisen als herkömmliche Weihnachtsbäume, heißt es in einer Studie aus dem Jahr 2009.

Bisheriges Kunststoffgranulat könnte ersetzt werden

Paul Beck hofft auf den technischen Fortschritt. "Unser Hauptziel ist es irgendwann tatsächlich künstliche Blumen so gut es geht biologisch abbaubar zu machen", sagt Paul Beck. Hergestellt werden die Blumen aus einem Kunststoffgranulat. Denkbar sei es, das bisherige Granulat durch ein abbaubares zu ersetzen. "Das Problem sind momentan nur die Hersteller in China, Vietnam, die sich nicht trauen was Neues auszuprobieren", sagt Beck. Die meisten Kunstpflanzen werden in Asien hergestellt. In Deutschland sei die Produktion zu teuer, sagt Beck. Und auch biologisch abbaubare Kunststoffe sind wissenschaftlich umstritten.