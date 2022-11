Kunstradfahrerinnen aus Bruckmühl auf dem Siegertreppchen

Zwei hoch favorisierte deutsche Starterinnen aus Bruckmühl haben bei der UCI Hallenrad-Weltmeisterschaft im belgischen Gent einen Weltmeister- und einen Vizeweltmeistertitel geholt. Jana Pfann ist neue Weltmeisterin im 1er Kunstradfahren der Frauen. Ihre Bruckmühler Vereinskollegin Ramona Dandl hat den Vizeweltmeistertitel geholt. Bronze gab es für die Schweizerin Alessa Hotz.

Kopf-an-Kopf-Rennen beim Finale

Bei der Finalveranstaltung der besten Vier der Vorrunde am späten Samstagnachmittag wurde es für die mitgereisten bayerischen Fans richtig spannend. Zuerst setzte sich die Schweizerin Alessa Hotz ganz knapp gegen die Österreicherin Lorena Schneider durch. Danach kam das erwartet heiße Battle der beiden favorisierten deutschen Teilnehmerinnen, die beide im selben Heimartverein groß geworden sind und trainieren.

Jana Pfann: Weltmeistertitel für jüngste Teilnehmerin

Als erste kam die amtierende Europameisterin und mit Abstand jüngste Teilnehmerin des WM-Finales, Jana Pfann, auf die Fläche. In der Vorrunde hatte sie sich einige ungewohnte Fehler geleistet. Im Finale arbeitete sie sich so sorgfältig und hochkonzentriert durch das Programm, dass es bis zu einem kurzen Bodenkontakt nach dem Sattellenkerstand rückwärts so gut wie nichts abzuziehen gab. Mit ausgefahrenen 190,14 von 196,4 Punkten konnte die Studentin eine große Saison abschließen.

Vize-Weltmeistertitel für Ramona Dandl

Es war keine leichte Aufgabe für die drei Jahre ältere Ramona Dandl, auf diese Vorlage souverän zu reagieren, so der Verein. Gerade mal 6,66 Punkte trennten ihren Ausgangswert vom Ergebnis der Vereinskameradin. Doch auch die Weltcup-Gesamtsiegerin dieses Jahres zeigte sich von ihrer besten Seite. Beinahe fehlerfrei absolvierte auch sie ihr Programm und konnte die 190 Punkte lange halten. In der zweiten Hälfte des Programms schlichen sich jedoch einige kleine Unsauberkeiten ein. Nuancen seien es gewesen, die den Unterscheid machten, als Ramona Dandl mit 187,32 von 194,8 Punkten als Vizeweltmeisterin von der Fläche ging, so eine Vereins-Sprecherin vom RKB Soli Bruckmühl.