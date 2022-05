Kunstprojekt zu Tierhaltung und Ökologie im Schweinestall

Es grunzt und quiekt – neugierig stecken die Schweine ihre Schnauzen durch die offenen Stallboxen. Es ist 11 Uhr und Bio-Landwirt Christian May schaut, dass alle Mastschweine pünktlich ihr Futter bekommen. Heute ist das besonders wichtig, denn sie müssen abgelenkt sein, wenn hier gleich verschiedene Kunstwerke aufgebaut werden.

Aufbau nur zu den Fütterungszeiten möglich

So was haben diese Mastschweine auf dem Biohof in Junkershausen noch nie erlebt: Kunst in ihren offenen Stallboxen! Die Werke von 14 Künstlerinnen und Künstlern ziehen für einen Monat in den Schweinestall. Von spielerisch über provokativ bis hin zu zeitgenössisch sollte der Fokus auf Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Tierhaltung liegen. Kuratorin Sabine Bach hatte vor zwei Jahren die Idee zu diesem ungewöhnlichen Projekt und nimmt selbst mit ihrem Werk "Ein Quadratmeter" teil. Bach spielt auf die 0,75 bis ein Quadratmeter an. Der Platz, der Schweinen in der konventionellen Mast zusteht. In zarten bis kräftigen Rosatönen stapeln sich comicartig Schweineteile übereinander.

"Das Tier als Individuum interessiert nicht, es geht ausschließlich um Maximalertrag. Einzelne Tiere werden nicht mehr wahrgenommen, verschwimmen zu einer Masse." Sabine Bach

Ihr Werk hängt luftig über den Schweinen im Stall und das ein oder andere Tier hebt schon mal verwundert den Kopf – frisst aber dann doch lieber weiter. Bei Biolandwirt Christian May hat ein Schwein in der Endmast 3,8 Quadratmeter Platz. Das ist gut ein Quadratmeter mehr als die Biovorschrift.

Zurück in die Heimat

Sabine Bach hat nach fast 40 Jahren im In- und Ausland wieder in die Heimat zurückgefunden. In einer ehemaligen Bäckerei in Heustreu hat sie sich ihr Atelier eingerichtet. Sie arbeitet immer an mindestens vier Werken gleichzeitig. Die Leinwände können für ihre Arbeiten mit Acryl und Kreide nicht groß genug sein. Die Korrespondenz von Farben untereinander, die daraus entstehende Energie und Ausdrucksmöglichkeit faszinieren Bach. Ihre Arbeiten zeigen ihre Sicht auf die Menschen, die Natur, die Welt und das Leben – liebevoll, persiflierend, ohne zu verklären. Inspiration bietet ihr die fränkische Landschaft, Menschen feiern das Leben. Geprägt haben die Künstlerin ihre polnischen Wurzeln. "Mit meiner Kindheit verbinde ich ganz viel Musik, ganz viel Farben und ganz viel Freude, Lachen und miteinander singen", erzählt Sabine Bach. Diese unbeschwerte bunte Erinnerung als Kind, spiegelt sich auch auf den Leinwänden.

Ungewöhnliches Kunstprojekt

Das Projekt unARTig #1 ist Sabine Bachs Idee. Das Vernetzen von Künstlern, das kreative Bündeln unterschiedlichster Fähigkeiten in gemeinsamen Projekten ist ihr ein Herzensanliegen. Mit dem ersten Event "Kunst im Schweinestall" erfüllt sich für Sabine Bach der langgehegte Wunsch, anspruchsvolle Kunst auch an ungewöhnlichen Ausstellungsorten zu präsentieren. Diese Idee war zunächst durch ihre eigene Arbeit entstanden und führte schließlich dazu, eine Veranstaltungsreihe zu entwickeln, die grundsätzlich als Gemeinschaftsausstellung konzipiert und für alle Kunstgattungen offen sein soll.

Ein wichtiger Aspekt in der finalen Auswahl der Arbeiten für unARTig #1 war die klare - bewusst weit gefasste - thematische Auseinandersetzung mit den Ausstellungsgegebenheiten eines ökologischen Hofs und all seiner Aspekte. Entstanden sind sehr unterschiedliche Arbeiten aus allen Bereichen der Bildenden Kunst: u.a. Bildhauerei, Photographie, Objektkunst, Malerei, Illustration.

International ausgezeichnet

Auch der international ausgezeichnete Künstler Marco Wagner stellt im Schweinestall aus. Als Illustrator arbeitet er unter anderem für die New York Times, den Cicero und Playboy. Wagner zählt bereits seit zehn Jahren zum Kreis der 200 besten Illustratoren weltweit, laut dem Lürzer's Archive.

Alles ist machbar!

Jetzt ist Marco Wagner mit seinem Werk "Schweinehund" auch in Junkershausen im Schweinestall vertreten. Wagner konfrontiert den Betrachter damit, wie der eigene innere Schweinehund aussehen könnte. „Den gilt es zu überwinden. Und wenn man genau hinschaut, hat mein Schweinehund auch ein bis zwei Holzbeine, also: alles ist machbar!“, sagt Wagner. Inspiration für seinen floral geprägten Stil findet Wagner in seiner Wahlheimat bayerische Rhön, wo er mit der Familie auf dem Land lebt. In seinen freien Arbeiten beschäftigt sich Marco Wagner viel mit seiner Kindheit und dem Aufwachsen in einem kleinen fränkischen Dorf. Tradition, Landleben oder auch Religion spielen dabei oft eine große Rolle sowie die Verletzlichkeit des Menschen in einem vermeintlich beschützenden Umfeld.

Mehr als Schwein

Neben Marco Wagners Werk hängen Fotografien von Markus Büttner. Zum Beispiel ein frischgeborenes Ferkel mit noch zerknautschter Schnauze - Stall füllend auf Mesh aufgezogen. Büttner will den Schweinen eine Persönlichkeit geben, sie wertschätzen und sie als viel mehr darstellen als das, was sie oftmals in der Gesellschaft sind: wertlose Objekte. "In unserer Region gibt es eine hohe Qualität an künstlerischer Arbeit. Mit der Zusage der teilnehmenden Künstler*innen zeigen wir, wie zeitgemäß und lebenswert unsere Heimat repräsentiert wird", freut sich Kuratorin Sabine Bach. Rund einhundert geladene Gäste kamen zur Vernissage. Bachs Konzept, neue Formen und Farben zwischen Stroh und Bio-Schweinen zu platzieren, scheint aufzugehen.

Bis zum 29. Mai 2022 kann die Ausstellung, die ausschließlich im Freien stattfindet, an jedem Samstag und Sonntag, jeweils von 11 Uhr bis 18 Uhr, besucht werden.

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!