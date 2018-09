Menschenrechte auf Parkbänken

Verschandelte Sitzbänke in Parks, an Aussichtspunkten oder in der Stadt kennt jeder. Jugendliche in Murnau aber haben jetzt Bänke mit ganz besondere Botschaften verziert, über die sich Gemeinde und Bürgermeister freuen: Viele Bänke tragen nun jeweils einen Artikel der insgesamt 30 von den Vereinten Nationen formulierten Menschenrechte.

Menschenrechte werden 70 Jahre alt

Auf jeder Bank haben die Realschüler aus Murnau in einem Kunstprojekt einen anderen Artikel der Grundrechte der Menschenrechtscharta verewigt. Diese besteht heuer seit 70 Jahren. Denn sie wurde am 10. Dezember 1948 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen zum ersten Mal verkündet. Um das zu würdigen, wurden die Bänke in Murnau in der "Nacht der Demokratie" am vergangenen Wochenende enthüllt.

Viele Menschenrechte - viele Bänke

Insgesamt gibt es 30 Menschenrechte. So ist auf der einen Bank Artikel 1 eingebrannt: "Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren", auf eine weitere Bank wurde Artikel 18 geschnitzt. Da steht der Satz: "Jeder hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit", wieder auf einer anderen Parkbank kann man Artikel 14 zum Asylrecht lesen: "Wer verfolgt wird, hat das Recht auf Asyl in anderen Ländern".

Schöne Idee, die zum Dialog einlädt

Die Menschenrechte scheinen oft abstrakt und weit entfernt. Wenn man auf ihnen sitzt, sind sie dagegen auf einmal mitten im Leben. Das gefällt vielen Murnauern, die beim Lesen nicht nur ins Grübeln, sondern manchmal auch ins Gespräch mit ihren Sitznachbarn kommen.