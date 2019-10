Intendant befürchtet Ende des Landestheaters Niederbayern

Das Geld ist knapp in den Kassen der Stadt Landshut. Deshalb soll eine Millionen teure Sanierung des Stadttheaters erstmal auf Eis gelegt werden. Der Intendant Stefan Tilch glaubt, dass dies das Ende des gesamten Landestheaters Niederbayern ist. Bernd Sibler (CSU), der bayerische Kunstminister hofft, dass es nicht so weit kommen wird.

Sibler: "Publikum verdient ´sein` Stadttheater"

Laut Sibler spielt das Landestheater Niederbayern eine zentrale Rolle im kulturellen Leben in der Region und auch darüber hinaus. Sibler hofft, dass die Stadt Landshut noch einen Weg findet, die Sanierung des Stadttheaters möglichst bald anzugehen. "Stadttheater leisten wertvolle Kulturarbeit in den Regionen, beleben den Tourismus und tragen zum kulturellen Reichtum des Freistaats bei!", so der Minister, der selbst aus Niederbayern stammt. Das Publikum in Landshut verdiene, die Vorstellungen in "seinem" Stadttheater genießen zu können. Sein Ministerium fügte an, dass das Kunstministerium die staatlichen Zuschüsse von 2018 auf 2019 erhöht habe: Von 2,6 Millionen Euro im Jahr 2018, auf 2,7 Millionen Euro in diesem Jahr.