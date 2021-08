Corona: Eine Goldschmiedin kämpft sich durch

Hannah Rembeck gehört zu den Menschen, die die Corona-Krise hart getroffen hat. Kurz vor dem ersten Lockdown erfüllte sich die heute 25-jährige Goldschmiedin und Galeristin den Traum von einer eigenen Galerie in der Regensburger Innenstadt. Dafür nahm sie einen hohen Kredit auf, der schwer abzubezahlen ist. Die Lockdowns sorgten dafür, dass sie viel weniger Schmuck verkaufen konnte und damit weniger Geld in die Kasse kam. Ein Jahr nach dem ersten Lockdown hat sich wenig verändert.

Finanzielle Lage war anstrengend

Die 25-jährige Galeristin hat Schulden, sie zahlt einen hohen Kredit ab. Das viele Geld hat sie vor zwei Jahren für die Einrichtung der Galerie benötigt. Dafür engagierte sie einen Innenarchitekten. Dazu kommen hohe Mietkosten in der Regensburger Altstadt und die Versicherung der wertvollen Schmuckstücke. Während des Lockdowns hatte Hannah Rembeck oft Angst, sich das alles nicht mehr leisten zu können: "Es war anstrengend. Ich habe nie gewusst, ob ich die Fixkosten reinkrieg und dann auch noch meine privaten Lebenshaltungskosten. Es ist dann schon immer ausgegangen, aber es war spannend", erzählt sie.

Zeitweise keine Motivation mehr

Spannend, beängstigend - so hat die Galeristin die Corona-Zeit auch im vergangenen Jahr schon beschrieben. Damals hätte sie nie gedacht, dass nochmal ein zweiter Lockdown kommt. Doch er kam - und der Regensburgerin erging es ähnlich wie beim ersten Mal. Die Motivation ließ nach. Die Goldschmiedin hatte "Durchhänger". Es sei zermürbend gewesen an der Werkbank zu sitzen und Schmuck zu machen, den keiner anschauen konnte, beschreibt die Goldschmiedin.

Keine weitere Überbrückungshilfe beantragt

Während sie noch beim ersten Lockdown die Corona-Soforthilfe beantragte, versuchte sie beim zweiten Lockdown ohne staatliche Hilfe auszukommen. "Ich habe immer wieder von anderen Ladeninhabern gehört, dass sie Angst haben, dass man etwas zurückzahlen muss. Ich möchte die Corona-Hilfe 3 einfach dann beantragen, wenn ich sicher weiß, was mir zusteht."

Von Politik im Stich gelassen

Abgesehen von der finanziellen staatlichen Unterstützung, die Hannah Rembeck "spitze" fand, fühlte sie von der Politik oftmals im Stich gelassen: "Ich habe schon das Gefühl gehabt, dass natürlich schnell Entscheidungen getroffen werden müssen, aber dass man dann irgendwie die Kleinen vergessen hat." Die Galeristin hätte sich gewünscht, dass "Click and Meet" schon früher möglich gewesen wäre.

Unterstützung von Stammkunden

Damals und auch heute bekommt die junge Unternehmerin Unterstützung von Freunden, Familie und Stammkunden. Sie haben während des Lockdowns "Click and Collect" betrieben - im Schaufenster Schmuck entdeckt und anschließend übers Telefon bestellt. Laura Blüml und ihr Ehemann stießen so auf ihre Eheringe. Auch den restlichen Brautschmuck, wie Ohrringe und eine Kette, wollen sie in Hannah Rembecks Galerie kaufen. Online-Shopping kam bei dem Brautpaar dabei nie in Frage. "Der persönliche Kontakt, die individuelle Beratung, die man da bekommt - das ist schon was anderes, als wenn ich mich da durchs Internet klick und die Person mich nicht kennt", sagt Laura Blüml.

Frauen kaufen wieder mehr Schmuck für Events

Von wieder stattfindenden Hochzeitsfeiern, Opern-, Theater- und Konzertveranstaltungen profitiert die Goldschmiedin. Vor allem Frauen kaufen wieder mehr Schmuck für solche Anlässe: "Es hat auf jeden Fall was ausgemacht, dass wieder Veranstaltungen waren, wo man sich gerne schmückt und zum passenden Kleid einen schönen farbigen Schmuck haben will. Das hat auf jeden Fall was ausgemacht, dass wieder Leben in den Straßen war."

Corona ist Alltag geworden

Ob es noch einmal einen Lockdown gibt? Hannah Rembeck will sich nicht in solche Gedanken reinsteigern. Für sie ist das ständige Auf und Zu ihrer Galerie mittlerweile sowas wie Alltag geworden. Sie kennt es nicht mehr anders, sagt sie:

"Kaum war die Galerie komplett, wie ich sie haben wollte, war schon der erste Lockdown da. Also eigentlich habe ich noch keine Zeit erlebt, wo es normal war. Es ist eigentlich schon immer anders." Hannah Rembeck