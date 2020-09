Kunstaktion: Weidener Mohrenstraße umbenannt

Mit einer Kunstaktion in der Weidener Innenstadt wurde am Donnerstag die Mohrenstraße symbolisch zur "Möhrenstraße" umgetauft. Damit soll zum Nachdenken angeregt werden, sagt Wolfgang Herzer vom Kunstverein Weiden dem BR. Er spricht für die Künstler des Projekts.

Inspiriert von Black Lives Matter

Nach der "Black Lives Matter"-Bewegung seien die Weidener inspiriert gewesen und wollten die globale Rassismus Debatte ansprechen. Der Beitrag soll keinesfalls Volkszorn entflammen, sondern viel mehr humorvoll sein und auf entspannter Ebene Themen ansprechen, so Herzer.

Gerade nach dem Mord an George Floyd am 25. Mai und im Zuge der "Black Lives Matter"-Bewegung kam es bundesweit auch Rassismusdebatten um "Mohren"-Straßen und –Apotheken. Wie lange die Straße "umgetauft" bleibt, ist unklar. Das Ordnungsamt der Stadt Weiden hat sich bislang noch nicht dazu geäußert.

Mohrenapotheke in Weiden äußert sich

Auch die Mohren-Apotheke in Weiden meldete sich nach der Kunstaktion zu Wort.

"Mit Blick auf die Historie finden sie nichts Verwerfliches an dem Namen ihrer Apotheke." Andreas Biebl, Inhaber der Mohren-Apotheke

Mit dem Namen "Mohren-Apotheke" sollte im Jahr 1556 die Heilkunst der Mauren gewürdigt werden, die als sehr fortschrittlich und der traditionellen mitteleuropäischen Medizin überlegen galt. Der Begriff Mauren sei noch lange vor der Kolonialzeit entstanden. Aus dem Wort "Mauren" wurde dann "Mohren“. Keinesfalls könnte das anstößig gemeint gewesen sein, im Gegenteil damals sei es hochachtungsvoll gemeint gewesen, so Inhaber Biebl.

In Berlin Mohrenstraße offiziell umbenannt

Während der Name Mohrenstraße in Weiden bislang eher unbeachtet blieb, kämpfen in Berlin seit 15 Jahren Anti-Rassismus-Initiativen für eine Umbenennung. Auch in der Hauptstadt gibt es eine Mohrenstraße, die dort des Öfteren inoffiziell zur Möhrenstraße umbenannt wurde.

Für die Grünen im Bezirk Berlin-Mitte sei es eindeutig, dass der Ausdruck rassistisch sei. Mit Stimmen von SPD, Grünen und Linke hat die Bezirksverordnetenversammlung Berlin-Mitte entschieden, die umstrittene Straße umzubenennen.