Kunstaktion am Königsplatz: 3.000 Mohnblumen für den Frieden

Ein Meer aus riesigen Mohnblumen soll in den kommenden Wochen am Münchner Königsplatz an die Millionen Kriegsopfer in aller Welt erinnern. Gemeinsam mit freiwilligen Helfern hat der Münchner Aktionskünstler Walter Kuhn am Donnerstag damit begonnen, die Blüten aufzustellen.

Mohnblume als Symbol für das Gedenken

Der Klatschmohn steht als Symbol für das Gedenken an gefallene Soldaten – vielleicht deshalb, weil auf den frisch aufgeschütteten Hügeln der Soldatengräber als erstes der Klatschmohn zu blühen begann.

Rund 3.000 Mohnblüten sollen fast den gesamten Königsplatz bedecken. Außerdem will der Künstler nach eigenen Angaben einen Pavillon errichten, an dessen Außenwänden in mehreren Sprachen "Nie wieder" geschrieben steht.

Feierliche Eröffnung am 11. November

In dem begehbaren Raum wird es aus kleinen Lautsprechern Lesungen geben. Am 11. November – 100 Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs – wird die Installation mit einem Festakt eröffnet. Die Kunstaktion soll bis zum 2. Dezember dauern.