Kunst- und Antiquitätenwochen: Bamberg hofft auf Gäste

Die 25. Kunst- und Antiquitätenwochen in Bamberg beginnen. Im nur 500 Meter großen Antiquitätenviertel in und um die Sandstraße, finden Interessierte mehrere Antiquitätengeschäfte, die unter anderem kostbare Vasen, Gemälde und Kommoden anbieten. Wegen der Corona-Pandemie wird trotz des Jubiläums auf eine Eröffnungsfeier verzichtet.

Kommoden von Heinrich Wilhelm Spindler werden angeboten

Die Bamberger Antiquitätenwochen laufen normalerweise parallel zu den Bayreuther Wagner-Festspielen. Auch wenn die Festspiele in diesem Jahr abgesagt wurden, hoffen die Antiquitätenhändler in der Bamberger Altstadt auf zahlreiche Kunden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Besonderheiten sind in diesem Jahr unter anderem drei Kommoden des gebürtigen Bayreuther Kunsttischlers Heinrich Wilhelm Spindler. Sie stammen aus dem 18. Jahrhundert und sollen zwischen 70.000 und 100.000 Euro kosten.

Bamberger Antiquitätenwochen noch bis zum 24. August

Die Antiquitätenwochen sind aber nicht nur etwas für gut betuchte Käufer. Es werden auch günstigere Stücke angeboten, die man bis zum 24. August jeden Tag, auch sonntags, bestaunen und kaufen kann.