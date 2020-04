Kunst soll fränkische Kirchen wieder füllen

Die Kirchen sind leer – seit Wochen gibt es keine Gottesdienste mehr. In dieser schwierigen Zeit versuchen Kirchengemeinden beider Konfessionen, Gläubigen dennoch einen Raum der Rückbesinnung und Spiritualität zu bieten – mit Kunstwerken, Fotos und Bildern, die sich auf den Glauben beziehen.

Auferstehungskirche in Fürth

In der evangelischen Auferstehungskirche in Fürth hat moderne Kunst Tradition: Seit 20 Jahren werden hier immer wieder Kunstwerke ausgestellt – derzeit sind es Drucke von Salvador Dali’s Bibelillustrationen. In den 1960er Jahren des vergangenen Jahrhunderts entstanden, blieben diese Werke von Dali weitgehend unbekannt. Hier zeigt sich den Kirchenbesuchern ein berühmter Maler als exzellenter Kenner der Bibel.

Bibelbilder von Dali

Wer hier zufällig in die Kirche kommt, nimmt sich gerne Zeit, die Ausstellung auf sich wirken zu lassen. Die Kirche als Galerie will hinter die Kunst blicken: Die Gläubigen ermutigen , ein Kunstwerk für sich zu entdecken. Die Bibelbilder von Dali bekommen gerade in diesen schwierigen Zeiten eine Tiefe, die viele Kirchenbesucher berührt. Auch wenn es gerade keine Gottesdienste gibt, finden Menschen wieder in die Kirche.

St. Otto in Cadolzburg

Die katholische Kirche St. Otto in Cadolzburg zeigt Kreuzwegbilder eines fränkischen Künstlers in Öl. Darüber hinaus kann jedes Gemeindemitglied derzeit den Altar , kreativ gestalten. Die Kirche wird so zur Galerie, zu einem Ort der Begegnung der Kunst und der Kultur unseres Abendlandes