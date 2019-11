Kunst-Schenkung: Gemälde von Kohlhoff zieht in die SPD-Zentrale

Die SPD Hochfranken hat ein besonderes Geschenk erhalten. Hannes Högn überreichte der Partei ein Ölgemälde, das seinen Großvater, den früheren Hofer SPD-Oberbürgermeister und Landtagsabgeordneten Hans Högn zeigt.

Wilhelm Kohlhoff: ausgezeichnet und verboten

Das Besondere an dem Bild: Gemalt hat es der Künstler Wilhelm Kohlhoff, dessen Porträts viele Hofer Haushalte zieren und der 1919 mit dem Großen Preußischen Staatspreis ausgezeichnet wurde. Sein Selbstbildnis wurde daraufhin von der Nationalgalerie angekauft. Unter den Nationalsozialisten galten einige von Kohlhoffs Bildern aber als "entartete Kunst" und wurden aus allen Museen und Galerien entfernt. Kohlhoff stammte aus Berlin, ließ sich nach dem Zweiten Weltkrieg aber in Hof nieder, wo er zwischen 1949 und 1953 in einem Turm des heutigen Schiller-Gymnasiums wohnte und malte.

Gemälde ziert künftig die Hofer SPD-Zentrale

Das geschenkte Bild soll künftig im Hans-Högn-Haus, dem Büro der SPD in Hof, zu sehen sein. Jörg Nürnberger, vorsitzender der SPD Hochfranken, nahm das Bild entgegen.

"Im Hans-Högn-Haus hat dieses Bild einen würdigen Platz gefunden. Die älteren Hofer lieben ihren Hans Högn." Jörg Nürnberger, Vorsitzender SPD Hochfranken

Hans Högn: Unter den Nazis in Haft

Hans Högn war von von 1950 bis 1970 Oberbürgermeister in Hof. Von 1950 bis 1966 gehörte er zudem dem Bayerischen Landtag an. Einige Jahre war er dort Erster Vizepräsident. Högn war Ehrenbürger von Hof und Träger des Bayerischen Verdienstordens. Wegen seiner Mitarbeit an sozialdemokratischen Zeitungen wurde er 1933 von den Nazis willkürlich eingesperrt. Hans Högn starb 1980 in Hof, Wilhelm Kohlhoff neun Jahre zuvor in Schweinfurt.