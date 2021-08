Kunst oder Propaganda? Streit um Wandbild in Tapfheim

Es dauert ein bisschen, wenn Getreidehändler und Landwirt Michael Sailer das Bild an seiner Lagerhalle mit großen Schritten abschreitet: Es ist mehr als 20 Meter breit und mehrere Meter hoch: Links ein Bauer mit Pferdegespann und Pflug, rechts die moderne Version mit Schlepper. Darüber der Schriftzug: „Das schönste Wappen auf der Welt, das ist der Pflug im Ackerfeld“. Nach dem Bau der Halle, in der Bio-Dinkel lagert, beauftragte der Getreidehändler und Landwirt Michael Sailer eine Künstlerin mit dem Bild. Es soll die graue Wand seiner neuen Lagerhalle verschönern.

Bild soll innerhalb von zwei Wochen verschwinden

Doch dem Landratsamt Donau-Ries gefällt das nicht – Sailer flattert ein Brief ins Haus. Darin schreibt das Landratsamt: „Durch Ihre Darstellung ist der Tatbestand der Propaganda erfüllt. Propaganda ist die Verbreitung einer Meinung oder Sichtweise!“ Innerhalb von zwei Wochen soll Sailer das Bild entfernen. Michael Sailer sagt zu dem Brief des Landratsamtes: „Ich verstehe es nicht! Wenn das hier Propaganda ist, dann ist alles auf der Welt, jedes Bild und jeder Schriftzug Propaganda!“

Landratsamt: Standort ist verkehrsrechtlich bedenklich

Das Landratsamt teilt dem BR seine Interpretation des Wandbildes schriftlich mit: Durch das Bild solle auf den Wandel in der Landwirtschaft positiv aufmerksam gemacht werden. In dem Brief des Landratsamtes an Sailer, der dem BR vorliegt, heißt es dazu: „Eine solche Meinungsäußerung ist grundsätzlich nicht zu beanstanden, jedoch der gewählte Standort ist verkehrsrechtlich bedenklich.“

Autofahrer würden abgelenkt

Es geht um die Bundestraße neben der Lagerhalle. Wer auf der B16 in den Ort fahre, versuche die Bilder und den Schriftzug zu erfassen und sei abgelenkt, so das Landratsamt. Es drohten Unfälle. Das Landratsamt Donau-Ries beruft sich auf Paragraph 33 der Straßenverkehrsordnung (StVO). Darin heißt es: „Verboten ist außerhalb geschlossener Ortschaften jede Werbung und Propaganda, […] wenn dadurch am Verkehr Teilnehmende in einer den Verkehr gefährdenden oder erschwerenden Weise abgelenkt […] werden können.“ Das gilt laut der StVO auch für Werbung und Propaganda, die innerorts steht, aber außerorts noch gesehen werden kann – was bei Michael Sailers Lagerhalle der Fall ist.