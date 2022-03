"Kunst+Krempel" in Coburg: Bewerbung für Kult-Sendung läuft

Seit 35 Jahren bietet die Antiquitätensendung "Kunst+Krempel" im BR-Fernsehen Kunstinteressierten die Möglichkeit, ihre Schätze fachlich bewerten zu lassen. Zum dritten Mal in der Erfolgsgeschichte von "Kunst+Krempel" kommt die Sendung nach Coburg ins Schloss Ehrenburg mit seinem prachtvollen Ambiente. Für die Termine Ende Mai sucht die BR-Sendung noch Mitwirkende. Interessierte können sich bis zum 11. April mit ihren Kunstgegenständen bewerben.

Volkskunst, Gemälde und Schmuck werden in Coburg begutachtet

An den drei Aufzeichnungsterminen zwischen dem 27. Mai und dem 29. Mai geben erfahrene Expertinnen und Experten ihre fachliche Einschätzung zu Objekten aus den Themengebieten Möbel, religiöse Volkskunst, Schmuck und Silber, Gemälde, Glas und Spielzeug ab. Coburg inmitten einer historischen Glas- und Spielzeugregion biete sich als Aufzeichnungsstandort förmlich an, so "Kunst+Krempel"-Redakteurin Kathrin Lindauer. Man hoffe auf viele spannende Einsendungen und interessante Geschichten der Besitzerinnen und Besitzer. Als eine von zwei Fachleuten wird Auktionatorin Anke Wendl das historische Spielzeug Ende Mai genauer untersuchen. Auch sie freue sich auf den ein oder anderen Dachbodenfund, der bislang noch nicht den Weg in die Öffentlichkeit und vor Kameras gefunden habe, so Wendl.

Puppen, Teddys und Eisenbahnen – historische Spielsachen gesucht

Seit fünf Jahren begutachtet Anke Wendl inzwischen unter anderem Spielzeug für "Kunst+Krempel". Interessierte können sich mit allem bewerben, was in das Themengebiet passe und historisch sei: Puppen, Teddybären, Eisenbahnen oder sonstig Dinge sein, mit denen Kinder im Laufe der Geschichte gespielt haben, erklärt die Expertin. Dabei müssen die Objekte nicht unbedingt voll funktionsfähig sein. Auch beschädigtes oder nicht mehr intaktes Spielzeug könne spannende Geschichten erzählen, so Wendl.

Kunstinteressierte können sich per E-Mail bewerben

Alle Kunstinteressierten können sich per E-Mail für die Fernseh-Aufzeichnungen Ende Mai bewerben. Zu beachten sei dabei vor allem, dass die Objekte zu einem der in Coburg aufgezeichneten Themengebiete passe. Aussagekräftige Fotos der Stücke sollten als Anhang per E-Mail eingeschickt werden. Sollten die beschriebenen Stücke auf Interesse stoßen, erhalten die Bewerberinnen und Bewerber eine Benachrichtigung für einen der Aufzeichnungstage, so "Kunst+Krempel"-Redakteurin Kathrin Lindauer. Jeder der eingeladenen Gäste erhalte eine fachliche Bewertung seines Schatzes vor der Kamera. Alle Informationen zur Anmeldung finden Interessierte zusammengefasst auf der Sendungs-Website www.kunstundkrempel.de.

"Kunst+Krempel" seit 35 Jahren im BR-Fernsehen erfolgreich

Seit dreieinhalb Jahrzehnten ist "Kunst+Krempel" als erfolgreiche Antiquitätensendung eine feste Größe im Programm des BR-Fernsehens. Für Redakteurin Kathrin Lindauer und Expertin Anke Wendl sind es neben den interessanten und oft wertvollen Objekten besonders die spannenden Geschichten, die die Besitzerinnen und Besitzer dazu erzählen können. Es gehe um Wissen und die Einordnung der Objekte, nicht um die Show und das Verkaufen wie in anderen TV-Formaten, so Kathrin Lindauer. Für Auktionatorin und Expertin Anke Wendl macht der Reiz von "Kunst+Krempel" aus, dass die Sendung nicht oberflächlich sei, sondern Wissen vermittle. Auch das Zusammenspiel der Expertenduos, die jeweils aus einem Vertreter aus dem Museumsbereich und einem Vertreter aus dem Handel bestehen, habe sich bewährt und laufe sehr gut.

Immer wieder Schätze und Überraschungen dabei

Im Laufe der Jahre gab es immer wieder historische Stücke, die für Erstaunen bei den Besitzerinnen und Besitzern sorgten. So wie eine Jugendstil-Lampe, die der Besitzer für 30 Euro erworben hatte und deren wahrer Wert von den Fachleuten in der Sendung auf 3.000 Euro geschätzt wurde, erzählt Kathrin Lindauer. Der Spielzeug-Expertin Anke Wendl ist das erste Objekt, das sie bewerten durfte, besonders in Erinnerung geblieben. Ein gestandener Bayer im karierten Hemd hatte auf einem Wertstoffhof eine Indianer-Puppe gefunden und diese bei "Kunst+Krempel" präsentiert. Der Mann habe vorher nicht gewusst, welches kleine wertvolle Schätzchen er in den Händen halte, erzählt Anke Wendl.

Drei Aufzeichnungstage in Coburg – 18 Sendungen "Kunst+Krempel"

Zwischen dem 27. Mai und dem 29. Mai werden die einzelnen Themengebiete in Schloss Ehrenburg in Coburg aufgezeichnet. Wegen der Corona-Pandemie finden diese Aufzeichnungen ohne Publikum statt. Die erste von 18 in Coburg aufgezeichneten Sendungen "Kunst+Krempel" wird am 25. Juni um 19.30 Uhr im BR-Fernsehen zu sehen sein.