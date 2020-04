Kunst hinter Kaugummi- und Kondomautomaten

Toninho Dingl mischt Ölfarbe an - für den schwarzen Kondomautomaten, an dem er gerade malt. Meistens startet der junge Künstler aus Altötting seinen Arbeitstag im Atelier schon um sechs Uhr morgens. Seit etwa einem Monat arbeitet er an einer Automaten-Serie, mittlerweile sind es 15 Stück. Auf die Idee ist Dingl bei einer Kinderwagen-Runde mit seinem kleinen Sohn gekommen.

"Da hab ich den Billy-Boy-Automaten und die Kaugummi-Automaten gesehen und dachte: Irgendwie schauen die voll geil aus", erinnert sich Toninho Dingl. Immer öfter kam er daran vorbei. "Ich hab mir gedacht: Jetzt ist da so schön Platz neben dem Billy-Boy-Automaten. Dann malst du ihn einfach nach und tust so, als wäre da ein zweiter Automat." Dieser Gedanke war der Startschuss für Toninhos Automaten-Serie.