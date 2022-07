"Kunst geht fremd" – Unterfränkische Museen tauschen Kunstwerke

Was vor elf Jahren mit vier Museen begann, hat inzwischen weite Kreise gezogen und findet in ganz Bayern Beachtung. 20 unterfränkische Museen sind in diesem Jahr bei der Tauschaktion "Kunst geht fremd" mit dabei. Im Museum der Mildenburg in Miltenberg war der Auftakt für die Aktion, die vom 19. Juli bis zum 6. November 2022 stattfindet. Bei dieser Aktion laden Museen dazu ein, Kunst in anderen, fremden Zusammenhängen zu sehen und neue Museen zu entdecken.

20 spannende Tauschobjekte

Kleine Häuser und große Museen vernetzen sich mit der Aktion "Kunst geht fremd" über ganz Unterfranken hinweg und treten als gleichberechtigte Partner auf. Jedes Museum verleiht jeweils ein Kunstwerk aus der eigenen Sammlung an ein anderes Museum in Unterfranken. Diesmal geht etwa ein Grenzstein auf Reisen, genauso wie ein Schlafzimmerbild, ein Motorradanzug für Damen verlässt seinen angestammten Ort, genauso wie ein Marotte oder wie ein Bidenhänder. Der Miltenberger Museumsleiter Herrmann Neubert ist stolz, dabei zu sein: "Es ist vielleicht vermessen zu sagen, dass man als Besucher von Fladungen nach Miltenberg reisen würde. Doch der Werbeeffekt ist enorm und die Aktion hat einen richtig guten Ruf, der weit über Unterfranken hinausgeht, der in ganz Bayern Beachtung findet und auch über Bayern hinaus!"

"Kunst geht fremd… und über Grenzen"

Museumsleiter Herrmann Neubert sagte gegenüber dem Bayerischen Rundfunk: "Wir gehen dieses Jahr fremd mit dem Museum am Dom in Würzburg. Da haben wir eine Ölamphore aus der Römerzeit hingebracht – die ist damals aus Südspanien hierher transportiert worden. Insofern kann man sagen, dass sie über mehrere Grenzen gewandert ist." Und das passt perfekt zum diesjährigen Motto der Tauschaktion: "Kunst geht fremd… und über Grenzen". Damit wollen die beteiligten Museen darauf aufmerksam machen, was es bedeuten kann, über Grenzen zu gehen. Sei es unter künstlerischen Aspekten oder in Bezug auf historische Exponate. Sei es an der Grenze zwischen Kitsch und Kunst oder im Zusammenhang mit kriegerischen und gewalttätigen Auseinandersetzungen.

Vielfältiges Rahmenprogramm auch auf Social Media

Außerdem gehen die Museen auch über die Grenzen des Analogen hinaus und betreiben social networking – etwa auf Instagram mit dem Hashtag #überGrenzen. Anne Kraft, Koordinatorin des Netzwerks "Kunst geht fremd", erklärt dazu: "Hier verlassen wir die Grenzen unseres Netzwerkes. Die Museen wollen in den direkten Kontakt mit den Besucherinnen und Besuchern treten. Ich spreche etwa auf Insta live mit einer Psychotherapeutin über Grenzen. Es gibt ein Gespräch mit einer Leihgeberin – es ist spannend, mit wem man alles über Grenzen sprechen kann!" Zur Tauschaktion findet in den jeweiligen Orten ein Begleitprogramm statt: So wird es im Freilandmuseum in Fladungen etwa einen Graffiti-Workshop geben, es stehen Führungen mit Weinverkostung auf dem Programm und im Fastnachtsmuseum in Kitzingen kommt die ganze Familie bei einem märchenhaften Nachmittag zum Zug.