Kunst aus dem Zigarettenautomaten

Was man hier aus dem Automaten ziehen kann, ist garantiert gesund und jugendfrei, behauptet der Künstler und Initiator Achim Hüttner mit einem Augenzwinkern. "Achtung, Kunst sammeln kann süchtig machen", steht auf den "Beipackzetteln" für seine Kunstwerke. Fünfeinhalb mal neun Zentimeter sind die Schachteln groß - eine Packung kostet fünf Euro.

Fast schon eine Provokation

"Dass man für so wenig Geld richtige Originale von bekannten Künstlern erwerben kann, das ist fast schon eine Provokation", sagt Hüttner. Weder für die beteiligten Künstler, noch für ihn gehe es dabei ums Geld. "Meine Motivation ist meine große Leidenschaft zur Kunst und zur Stadt Amberg. Der Erlös geht dann an das Kinderhaus Ninos Freunde", sagt Hüttner dem Bayerischen Rundfunk.

Alten Automaten entdeckt, da kam die Idee

Auf die Idee sei er auf einer Reise nach Potsdam gekommen. Dort hatte der ehemalige Gymnasiallehrer einen solchen Automaten entdeckt und war sofort begeistert. "Bis zur Umsetzung habe es dann noch ein paar Jahre gedauert. Aber die Idee hat mich einfach nicht mehr losgelassen", so Hüttner. Mit Unterstützung der IG Menschengerechte Stadt und dem A.K.T. Kunstverein, deren Vorsitzender er ist, sei das Projekt dann ins Leben gekommen.

Echte Kunstwerke für wenig Geld

Was man hier aus dem Automaten in der Nähe vom Amberger Luftmuseum ziehen kann, ist immer eine kleine Überraschung. Bis zu drei verschiedene Künstler stehen über jedem ehemaligen Zigarettenschacht. Zieht man eine Schachtel heraus, so findet man neben dem kleinen Kunstwerk auch einen sogenannter "Beipackzettel", auf dem die biografischen Daten des Künstlers und seine Kontaktadresse vermerkt sind. Erwerben kann man auf diese Weise Werke von lokalen Künstlern und von echten Größen der Münchner Kunstakademie. Manchmal sind auch Gutscheine dabei, ebenfalls von Geschäften aus der Region.

Angelika Wismeth aus dem benachbarten Ammerthal ist von der Aktion begeistert. "Ich finde das super. In Amberg gibt es keine Geschenkeläden mehr. Hier kann man aber ganz schnell ein Geschenk finden und es ist was Besonderes", sagt sie fröhlich und zieht zwei Schachteln.

Nachschub offenbar kein Problem

Über zu wenig Nachschub seitens der Künstler mache Hüttner sich keine Sorgen. "Und wenn mit dem Automaten mal was schiefläuft, dann steht meine Telefonnummer auf dem Kasten, ich springe aufs Fahrrad und behebe den Schaden sofort", sagt er mit einem Lächeln. Es sind eben oft die kleinen Dinge, die eine Stadt lebenswerter machen können.