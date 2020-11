Kunst am Kersbacher Kreisel polarisiert

Jetzt ist es fast fertig: Das Kunstwerk auf dem Kreisverkehr bei Kersbach im Landkreis Forchheim. Ein Zitat des deutschen Frühromantikers Ludwig Tieck windet sich um das sandige Plateau. Aber nicht alle Verkehrsteilnehmer finden den Schriftzug wirklich romantisch. Das poetische Zitat von Ludwig Tieck lautet:

"Die ganze Natur ist dem Menschen, wenn er poetisch gestimmt ist, nur ein Spiegel, worin er nichts als sich selbst wiederfindet." Ludwig Tieck

Mit diesem Zitat in mannshohen, goldsilbrigen Lettern hat sich der Weilersbacher Künstler Harald Winter gegen 100 Konkurrenten in einem Wettbewerb durchgesetzt. Der Hintergrund des 80.000 Euro teuren"literarischen Kersbacher Kreisels": Ludwig Tieck soll 1793 auf einer Pfingstreise die Schönheit der Fränkischen Schweiz entdeckt haben und mit eben diesen Beschreibungen davon die "Deutsche Romantik" begründet haben. Grund genug, dem Poeten direkt am "Einfahrtstor" zur Fränkischen Schweiz ein bleibendes Denkmal zu setzen.

Kunst im öffentlichen Raum darf polarisieren

Bei vielen Verkehrsteilnehmern sorgt der neue Schriftzug nicht nur für Kopfverrenken im Auto, sondern auch für Kopfschütteln generell: Man müsse ja mehrfach im Kreis fahren, um das komplett lesen zu können, wer mache das schon? Anderen gefällt es, soviel Mut hätte man den künstlerischen Entscheidern im Landkreis Forchheim gar nicht zugetraut.

Zitat soll zum Nachdenken anregen

Der Künstler Harald Winter erklärt, es sei gar nicht sein Anspruch, dass das Zitat vollständig gelesen werde, vielmehr solle es zum Nachdenken anregen und dafür genügten auch Fragmente des Schriftzuges. Der sei übrigens nicht nur damals zu Zeiten Tiecks aktuell gewesen, sondern auch noch heute von bestehender Gültigkeit. Der Mensch müsse sich derzeit mehr denn je als Teil der Natur begreifen, wolle er selbige erhalten, er dürfe nicht nur Beobachter sein.