Kunst am Ende der Sackgasse: Ein Jahr in der Villa Concordia

A wie April. A wie Ankunft.

Steven Daverson ist früh aufgestanden heute Morgen. Seit 4 Uhr ist der Komponist auf den Beinen. Mit dem Flugzeug ging‘s für ihn von London nach Nürnberg, dann mit dem Regionalzug nach Bamberg. Vom Bahnhof zum Künstlerhaus nimmt er ein Taxi. Die Direktorin des Künstlerhauses, Nora Gomringer, empfängt den Musiker. Der Empfang ist ausgesprochen herzlich. Bei Keksen und Kaffee – Steven Daverson ist schließlich schon lange auf den Beinen – erklärt ihm Nora Gomringer alles, was er wissen muss, um sich erst einmal zurechtzufinden, in Bamberg und im Künstlerhausalltag: Was ist wo in welchem Gebäude? Was wird das Jahr über passieren? Wie läuft das mit der Mülltrennung in Deutschland? Wie mit der Anmeldung im Einwohneramt? Und bei all den administrativen Zwangsläufigkeiten bleibt in den Zwischentönen immer genug Raum zu betonen, was für eine Ehre es ist, Daverson als Stipendiaten empfangen zu dürfen und dass er sich für die Dauer seines Aufenthalts hier so fühlen möge wie in seinem Zuhause. Bei so einem Empfang fällt ihm das sichtlich leicht.