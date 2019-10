"Kunst am Bau" - Bezirk Niederbayern ruft Wettbewerb aus

Das neue Sozialverwaltungsgebäude in Landshut-Schönbrunn ist fast fertig - jetzt fehlt noch "Kunst am Bau". Deshalb ruft der Bezirk Niederbayern Künstlerinnen und Künstler dazu auf, an einem Kunst-Wettbewerb teilzunehmen.

Kunst in der Region fördern

Der Bezirksausschuss hat einstimmig für einen öffentlich ausgeschriebenen Wettbewerb gestimmt. 50.000 Euro werden für ein Kunstwerk bereitgestellt. Das Geld ist bei den Baumaßnahmen des neuen Gebäudes "übriggeblieben". Wie der Bezirk mitteilte, sei der Kostenrahmen von gut 19 Millionen Euro unterschritten worden und damit Spielraum für ein Kunstwerk frei geworden. Damit könne das zeitgenössische Kunstschaffen in der Region gefördert werden, heißt es.

"Kunst am Bau" kommt oft zu kurz

Bezirkstagspräsident Olaf Heinrich (CSU) freut sich auf spannende Wettbewerbsbeiträge: "Kunst am Bau" käme gerade in Niederbayern nur noch selten vor und wirke sich negativ auf die wirtschaftliche Situation vor Ort aus, so Heinrich. Das Bundesinnenministerium definiert "Kunst am Bau" als wichtigen Bestandteil der öffentlichen Bauherrenaufgabe. Zum einen, weil Kunst die Bedeutung eines öffentlichen Gebäudes unterstreicht und dem Standort zusätzliches Profil verleiht. Zum anderen, weil sie die Akzeptanz in der Öffentlichkeit und die Identifikation mit dem Gebäude fördert.

Künstler setzt sich mit Gebäude auseinander

Für "Kunst am Bau" setzen sich Künstler mit einem Gebäude auseinander und bringen dies in ihrem Werk und der Installation zum Ausdruck. Grundlage hierfür sind die Leitsätze des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung.

Derzeit finden noch abschließende Bauarbeiten auf dem Gelände des neuen Sozialverwaltungsgebäudes in Landshut-Schönbrunn statt. Wann ein Kunstwerk gekürt wird, steht noch nicht fest.