15.09.2019, 10:59 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Kundgebungen in Passau: Polizei mit Verlauf zufrieden

Die Polizei in Passau hat nach Abschluss zweier Kundgebungen am Samstag in der Innenstadt eine weitgehend positive Bilanz gezogen. Von einem "insgesamt friedlichen Versammlungstag" ist die Rede - trotz einiger kleiner Zwischenfälle.