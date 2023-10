Kundgebungen in Augsburg pro Israel und pro Palästina

In Augsburg haben am Freitagnachmittag sowohl eine Solidaritätskundgebung für Israel als auch eine Demonstration pro Palästina stattgefunden. Beide Veranstaltungen waren angemeldet, laut Polizei ist alles friedlich verlaufen. Auf dem Augsburger Königsplatz hatten sich gegen 16 Uhr nach Polizeiangaben gut 300 Menschen zur Solidaritätskundgebung für Israel unter dem Titel "Friedensstadt Augsburg gegen Hass, Terror und Antisemitismus" versammelt.

Solidaritätskundgebung für Israel

Die Stadt Augsburg und das Bündnis Menschenwürde Augsburg und Schwaben hatten gemeinsam zur Kundgebung aufgerufen. Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) sagte auf dem Königsplatz: "Wir dürfen nicht den Fehler machen und mit dem Finger auf die Musliminnen und Muslime oder die Zugewanderten zeigen. Wir müssen ein Auge haben auf alle in unserer Stadt mit ihren unterschiedlichen Zuwanderungs-Geschichten, die hier in Augsburg in Frieden mit allen leben wollen, die Hass, Terror und Gewalt klare Absagen erteilen."

Man stehe und bleibe in Kontakt mit den islamischen Gemeinden, denn sie und ihre Sichtweise seien wichtig. "Wir müssen uns mit Menschlichkeit, Empathie und Respekt begegnen. Selbstverständlich muss sein, dass wir keine feindseligen Parolen verbreiten, dass wir Haltung zeigen, für das Grundlegende, was uns alle ausmacht", sagte Weber.

Israelitische Kultusgemeinde: Vereint gegen den Hass erheben

Alexander Mazo, der Vorsitzende der Israelitischen Kultusgemeinde in Augsburg, der nicht persönlich anwesend war, teilte in einer verlesenen Botschaft mit: "Wir stehen hier vereint, um derjenigen zu gedenken, die in diesem unfassbaren Akt der Barbarei ihr Leben verloren haben. In diesem Moment der Dunkelheit und der Tragödie erinnern wir uns daran, dass es nicht genügt, einfach nur zu trauern. Wir müssen unsere Herzen und Gedanken vereinen, um eine Welt zu schaffen, in der solche Gräueltaten niemals wieder geschehen können."

Mazo forderte die Menschen auf, sich kollektiv gegen den Hass zu erheben, der "solche schrecklichen Taten vorantreibt. Wir müssen die Werte, der Menschlichkeit und das Mitgefühl hochhalten und eine Welt gestalten, der jeder Mensch unabhängig von Glauben oder Herkunft in Frieden und vor allem in Sicherheit leben kann."