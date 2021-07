Nürnberger Klinik-Mitarbeiter protestieren für bessere Bezahlung

Rund 100 Beschäftigte der Klinikum Nürnberg Service GmbH (KNSG) haben sich am Morgen in der Nürnberger Innenstadt zu einer Kundgebung für gerechtere Bezahlung versammelt. Mit Plakaten wie "gleiche Arbeit – gleicher Lohn" empfingen sie die Teilnehmenden der Sitzung des Klinikum-Verwaltungsrats im Nürnberger Rathaus. Dort berät der Verwaltungsrat über die Tarif-Angleichung der KNSG, die Tarifverhandlungen werden am Freitag (16.07.21) fortgesetzt.

Ungleiche Bezahlung bei gleicher Arbeit

Die Beschäftigten aus den Bereichen wie Reinigung, Patiententransport, Küche und Empfang verdienen nach Angaben der Gewerkschaft etliche hundert Euro pro Monat weniger als ihre am Klinikum angestellten Kollegen, die nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) bezahlt werden. Mit der Aktion fordern die Protest-Teilnehmenden gegenüber Stadt und Arbeitgebern eine schrittweise, vollständige Angleichung an diesen Tarifvertrag.

Noch keine konkreten Ergebnisse in den Verhandlungen

Bereits in der Vergangenheit hatten die Mitarbeiter der KNSG mehrfach gegen die niedrigere Bezahlung protestiert. Laut Gewerkschaft haben Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU) und Kämmerer Harald Riedel am 19. Mai "die vollständige Rückführung in den TVöD zum 1.1.2024 versprochen."

Die Geschäftsführung der KNSG habe Verhandlungen mit der Tarifkommission aufgenommen. "Doch entgegen der Ankündigung des Oberbürgermeisters hat der Stadtrat in seiner letzten Sitzung am 23. Juni nicht über die KNSG abgestimmt", so die Gewerkschaft weiter.

Höhere Löhne in Sicht, Streitpunkt Beschäftigungsjahre

Ein Termin am 12. Juli sei vonseiten der Arbeitgeber abgesagt worden. Die Gewerkschaft sei zu Kompromissen bereit, "aber wir lassen uns nicht länger hinhalten und vertrösten." Bisher seien schon spürbare Lohnerhöhungen für 2021 vereinbart. Keine Einigung habe es aber hinsichtlich der weiteren Schritte der Angleichung gegeben. So sei die Arbeitgeberseite bisher nicht bereit gewesen, die Beschäftigungsjahre anzuerkennen.