Kundgebung in Passau: "Gnade vor Asylrecht"

Weil eine dreiköpfige palästinensische Familie aus Syrien, die schon länger in Passau lebt, nach Lettland abgeschoben werden soll, gingen etwa 100 Bürger am Nachmittag auf die Straße. Die Menschen empört besonders, dass die Behörden zeitweise Mutter und Kind getrennt hatten. Weil der Vater abgetaucht war, nahmen Polizisten die Mutter fest und brachten die schwangere Frau ins Abschiebegefängnis Eichstätt. Der Bub kam ins Waisenhaus.

Kindergartenleiterin unter den Demonstranten

Mit Sprüchen wie "Herz statt Hetze" und "Politiker für Menschlichkeit blind" haben die Demonstranten gefordert, dass die syrische Familie hier bleiben darf. Unter ihnen auch die Erzieherinnen aus dem Kindergarten, in den der kleine Mohammed geht.

"Weil wir ein Zeichen setzen möchten, dass das nicht mehr passiert. Wir und die Kinder haben das miterlebt, wie es dem Kind schlecht ergangen ist. Und wir wollen, dass es nicht mehr passiert, dass man Mutter und Kind trennt." Elisabeth Weinzierl, Kindergartenleiterin

Die Abschiebung ist weiterhin geplant. Die Regierung von Niederbayern hat aber bereits mitgeteilt, dass Mutter und Kind künftig nicht mehr getrennt werden sollen.

"Das war der Punkt, an dem wir gesagt haben, das kann man einem Kind nicht antun. Da haben wir angefangen Unterschriften zu sammeln, mit Eltern zu reden und mit den Kindern Plakate zu malen." Elisabeth Weinzierl, Kindergartenleiterin

Ein Versuch, die beiden am Freitag nach Lettland zurückzuführen, war am Flughafen gescheitert. Ein Arzt untersuchte die Mutter und stellte fest, dass sie aus gesundheitlichen Gründen reiseunfähig ist.

Demonstranten fordern Gnade

Die Kundgebung war vom Asylcafé Passau und einigen Studenten organisiert worden. Sie bitten darum, "in diesem besonderen Einzelfall Gnade vor geltendem Asylrecht walten zu lassen". Die entsprechende Onlinepetition wurde bis heute Morgen um neun Uhr mehr als 12.000 Mal unterzeichnet.

Regierung: Dauerhafter Aufenthalt nicht möglich

Die Regierung von Niederbayern argumentiert, dass der Familie in Lettland internationaler Schutz gewährt worden sei. Dennoch reiste die Familie nach Deutschland, weil in Passau der Bruder der Frau studiert, erzählt er selbst. Ein dauerhafter Aufenthalt sei laut Regierung in Deutschland aber nicht mehr möglich. "Die Entscheidung wurde gerichtlich mehrfach überprüft und bestätigt", heißt es. Die Ausländerbehörde sei an die Rechtsgrundlage gebunden.