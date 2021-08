Kundgebung in Augsburg fordert Luftbrücke für Afghanistan

Die Veranstalter sind zufrieden. Die Kundgebung habe gezeigt, dass man etwas tun müsse für die Menschen in Afghanistan. Und zwar mit einer Luftbrücke Menschen schnell und unbürokratisch in Sicherheit bringen.

Die Kundgebung wurde unterstützt vom Bündnis für Menschenwürde, dem Flüchtlingsrat und dem Augsburger Stadtverband der Grünen. Zu der Kundgebung kamen nach Veranstalterangaben etwa 350 Leute.

"Unbürokratisch Menschen aus Afghanistan aufnehmen"

In einer gemeinsamen Pressemitteilung schreiben Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth und die Grünen im Augsburger Stadtrat, dass Menschen in Afghanistan, die für ein demokratisches Land gewirkt haben, nun um ihr Leben fürchten. Die Lage im Land sei ein Totalversagen des Westens. "Wir tragen Mitverantwortung, vor allem für die Unversehrtheit der Ortskräfte der Bundeswehr und anderer Organisationen", heißt es in der Mitteilung.

Augsburg sei bereit, seiner Verantwortung als Friedensstadt gerecht zu werden und unbürokratisch Menschen aus Afghanistan aufzunehmen.