Kundgebung bei MT Aerospace in Augsburg

Unter dem Motto "Raumfahrt nur mit MT Aerospace" sind die Mitarbeiter aufgerufen, am Dienstagvormittag (19.11., ab 10.30 Uhr) vors Werktor an der Franz-Josef-Strauß-Straße in Augsburg zu ziehen und gegen den Stellenabbau zu protestieren.

Bestellzahlen für Teile von Ariane 5 und 6 erheblich reduziert

MT Aerospace fertigt Teile für die europäische Trägerrakete Ariane 5 und 6, zuletzt wurden die Bestellzahlen aber erheblich reduziert, deshalb sollen jetzt Jobs gestrichen werden. Ende November treffen sich im spanischen Sevilla die europäischen Minister, um zu beraten, wie es mit der europäischen Raumfahrt weitergehen soll.

Der Protest der IG Metall richtet sich heute deshalb auch an die Adresse der Staats- und der Bundesregierung mit dem Appell, sich für den Raumfahrt-Standort Augsburg einzusetzen.