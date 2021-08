Kundgebung: 300 Bamberger fordern Hilfe für Afghanistan

Rund 300 Menschen haben sich am Mittwochabend auf dem Bamberger Maximilianslatz versammelt. Bei einer Kundgebung forderten sie unter anderem die sofortige Evakuierung von gefährdeten Personen aus dem Krisengebiet. Am selben Ort hatte bereits am Dienstag Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock Hilfe für Afghanistan-Flüchtlinge gefordert. Der Bundesregierung hatte sie dabei Wortbruch vorgeworfen.

300 Teilnehmer bei Solidaritäts-Kundgebung für Menschen in Afghanistan

Mit Sicherheitsabstand und Gesichtsmasken standen am Mittwoch gegen 19 Uhr rund 300 Menschen auf dem Bamberger Maximiliansplatz. Eine Frau hielt ein Plakat in die Luft. "Rettet unsere afghanischen Schwestern", steht dort geschrieben. Mehrere Bürgerinitiativen haben die Solidaritätskundgebung für die Menschen in Afghanistan, die vor den Taliban flüchten, abgehalten. Im Internet werden derweil einige Fotos der Evakuierung aus Afghanistan aus dem Kontext gerissen.

Kundgebung in Bamberg: Bürgerinitiativen stellen Forderungen

Dabei stellten die Bürgerinitiativen Forderungen. Demnach müsse die Regierung für Menschen aus Afghanistan sichere Fluchtwege schaffen. Afghanische Ortskräfte und deren Partner, die beispielsweise die deutsche Bundeswehr während des Afghanistan-Einsatzes unterstützt haben, müssten sofort evakuiert werden. Ob das gelingt, ist Experten zufolge mittlerweile aber abhängig vom Wohlwollen der Taliban.

"Auch in Deutschland muss mehr getan werden"

Auch in Deutschland müsse mehr getan werden, so die Organisatoren der Kundgebung. Die Regierung solle auch Menschen aus Afghanistan aufnehmen, die sich für Frauenrechte und Demokratie in ihrem Heimatland eingesetzt haben, hieß es. Zudem müsse der Aufenthalt von Afghanen, die in Deutschland leben, gesichert werden, so die Veranstalter. Unterdessen kümmert sich das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) um die Registrierung afghanischer Flüchtlinge.

Mit dabei waren bei der Kundgebung der Mahnwache Asyl auch die Seebrücke Bamberg, die Interreligiöse Fraueninitiative, das Netzwerk Bildung und Asyl und die Gruppe Freund statt Fremd.

In Bayern haben derweil bereits mehrere Städte angekündigt, afghanische Flüchtlinge aufnehmen zu wollen, unter anderem Würzburg und Aschaffenburg.