Kumpel hilft bei Autoreparatur und zündet Haus an

In einer Kettenreaktion hat ein Mann in Bibertal im Landkreis Günzburg erst das Auto seines Freundes, dann eine Scheune und schließlich das komplette Anwesen samt Bauernhaus in Flammen aufgehen lassen. Wohl über 150.000 Euro Sachschaden sind bei dem Brand entstanden. Das Feuer war am späten Freitagnachmittag vermutlich in einer Art Garage oder Werkstatt ausgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte ein 62-Jähriger bloß seinem Kumpel bei Schweißarbeiten an dessen Auto helfen.

Rund 150 Feuerwehrleute im Einsatz

Der Brand griff offenbar vom Innenraum des Fahrzeugs auf die Scheune über, in der das Auto stand. Der 62-Jährige und zwei weitere Bewohner des Hauses konnten sich in Sicherheit bringen. Sie versuchten laut Polizei das Feuer zu löschen. Das breitete sich jedoch schnell auf das Haus aus. Der Dachstuhl brannte komplett nieder. Etwa 150 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Sie konnten zumindest ein Übergreifen der Flammen auf ein benachbartes Gebäude verhindern. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei Memmingen hat die Ermittlungen übernommen.