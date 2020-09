vor 19 Minuten

Kultusminister Piazolo zieht nach fast zwei Wochen Schule Bilanz

Schule im September 2020: keine alltägliche Übung. Ab der 5. Jahrgangsstufe herrscht Maskenpflicht, etliche Klassen in Bayern sind in Quarantäne geschickt worden. Der Kultusminister erläutert den Start ins Schuljahr - und was noch kommen könnte.