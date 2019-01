Kultusminister Piazolo verteidigt Reform der Einschulung

BLLV: "Auf Biegen und Brechen"

Fleischmann indes betont, der "Einschulungskorridor" werde die Einschulungszahlen deutlich verändern. Dies sei ein unnötiger Stress für Schulen, aber auch für Eltern und Kindergärten.

Die Kindergärten haben dann mehr Kinder, die Schulen weniger Kinder. Das ist alles kein Thema, weil die Flexibilisierung ist richtig gut und das individuelle Hinschauen beim einzelnen Kind ist wunderbar. Aber es ist eben die Frage, ob wir das jetzt auf Biegen und Brechen durchziehen müssen, wo wir bereits in den Beratungen sind oder ob man das hätte einfach noch ein Jahr hinausschieben können." Simone Fleischmann, BLLV-Präsidentin

"Der Druck fängt noch früh genug an"

Jedes Kind sei anders, deswegen sei eine Flexibilisierung durchaus sinnvoll, sagt Anja Knaup. Sie leitet seit 25 Jahren den Kindergarten Christuskirche in München Neuhausen. Kindern müsse man mehr Zeit lassen, sagt die Pädagogin. In ihrem Kindergarten habe sich ein Kind noch nie gelangweilt. "Der Druck fängt noch früh genug an."

"Wir haben durchweg positive Erfahrungen, wenn ein Kind nochmal ein Jahr Zeit haben darf, quasi sich nochmal entwickeln kann, so dass sich ein Kind nicht langweilt. Das sind eher Bedenken von Erwachsenen. Rückmeldungen, die wir haben, waren immer, dass es positiv war, zu warten." Anja Knaup, Kindergarten Christuskirche