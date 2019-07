Kultusminister Piazolo: Genügend Lehrer zum Schuljahresanfang

Zum Schuljahresende ziehen Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband BLLV und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft GEW in Bayern Bilanz. "Die Hütte brennt" steht auf der Einladung zum heutigen Termin beim Lehrerverband BLLV. So dramatisch wie jetzt sei der Lehrermangel noch nie gewesen, sagte dessen Präsidentin Simone Fleischmann dem BR.

"Aktuell erleben wir in den Grund-, Mittel- und Förderschulen den Lehrermangel sehr extrem. Weil mobile Reserven – das sind Einspringer-Lehrer – fehlen. Und wir wissen auch, dass sich der Lehrermangel bis 2025 hält." BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann

Der Unterrichtsbetrieb in Bayern ist gewährleistet

Der bayerische Kultusminister Michael Piazolo hat die Kritik des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands (BLLV) bezüglich eines Mangels an Lehrkräften zurückgewiesen. Das Bild von brennenden Hütten passe nicht in die bayerische Kultuslandschaft, sagte er am Mittwoch in München.

"Zum Schuljahresanfang werden genug Lehrer da sein, um den Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten." Kultusminister Michael Piazolo

An Grund-, Mittel- und Förderschulen müssten Lehrer, laut BLLV-Präsidentin schon jetzt oft zwei Klassen parallel betreuen. Gegen den Lehrermangel fordern BLLV und die Gewerkschaft GEW unter anderem eine flexiblere Lehrerausbildung. Außerdem plädieren sie dafür, dass alle Lehrer gleichviel bezahlt bekommen. Aktuell verdienen Grund-, Mittel- und Förderschullehrer in Bayern weniger als ihre Kollegen an Gymnasien und Realschulen. In der Vergangenheit hatte das Kultusministerium die Vorschläge abgelehnt.

4.300 neue Lehrerstellen

Angesichts des Lehrermangels verweist das bayerische Kultusministerium auf die zusätzlichen Lehrerstellen, die geschaffen wurden. Im letzten Schuljahr wurden 4.300 qualifizierte Lehrkräfte auf Planstellen eingestellt. Dieser Weg werde auch fortgesetzt, damit zum Schuljahr 2019/2020 die Unterrichtsversorgung gesichert sei.