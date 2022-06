Kulturspektakel: 70. Europäische Wochen werden eröffnet

Die Europäischen Wochen (EW) feiern Jubiläum. Zum 70. Mal findet das Festival heuer statt. Das Eröffnungskonzert spielt am Abend das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks in der Studienkirche St. Michael. Offizieller Auftakt ist der Festakt am Samstagvormittag an der Passauer Ortsspitze.

"Jeden Tag ein kleines Theater"

Blick hinter die Kulissen. Die Mitarbeiterinnen in der Geschäftsstelle sind im Dauerstress: Ticketverkauf, Künstlerbetreuung, technische Absprachen – alles läuft im Büro in der Passauer Innenstadt zusammen. Die Telefone läuten unentwegt. EW-Sprecherin Anne-Marie Thederahn: "Wir bauen jeden Tag ein kleines Theater auf. Von der Kasse bis zur Garderobe. Jede Kleinigkeit muss abgesprochen werden. Da hängen wir viel am Telefon."

Bester Vorverkauf seit zehn Jahren

Die viele Arbeit scheint sich jetzt schon zu lohnen. Intendant Carsten Gerhard sagte dem BR, der Vorverkauf laufe so gut wie seit zehn Jahren nicht mehr: "Wir haben das Gefühl, dass das Publikum nach Corona wieder da ist und richtig Lust hat." Im letzten Jahr wurden insgesamt 7.500 Tickets verkauft, allerdings konnten viele Konzerte pandemiebedingt nur eingeschränkt stattfinden.

Highlights: Villazón, Elvis und Händels Wassermusik

Heuer sind bis Ende Juli insgesamt gut 50 Veranstaltungen an 20 Orten im Raum Passau und in Österreich geplant. Weltstars wie Tenor Rolando Villazón und Cellist Davis Geringas stehen ebenso im Festspielkalender wie die Bamberger Symphoniker und die Münchner Philharmoniker. Ein Höhepunkt ist auch der Auftritt von Musikern, die in den 1970er Jahren mit Elvis Presley gespielt haben, sowie Händels "Wassermusik" als Schiffskonvoi mit historischen und modernen Schiffen auf der Donau. Damit soll die Erhebung des Donaulimes zum Weltkulturerbe gefeiert werden. Das ganze Programm findet sich unter www.ew-passau.de.

Festival für europäische Verständigung

Die Europäischen Wochen feiern heuer Jubiläum: Es sind die 70. Festspiele. Amerikanische Offiziere und die Stadt Passau hatten die EW 1952 aus der Taufe gehoben – auch um die Begegnung von Künstlern aus Ost- und Westeuropa möglich zu machen. Die europäische Verständigung durch Kultur ist auch heute der wichtigste Satzungszweck des Festspielvereins. Intendant Carsten Gerhard: "Völker zusammenbringen ist die DNA der Europäischen Wochen. Das Festival hatte immer eine Brückenfunktion und macht eine Art Schaufenster zwischen Ost und West auf. Und in diesen Zeiten ist so ein Festival wichtiger denn je."