Kultursommer in Kempten beginnt mit Kaiser Augustus

Es ist quasi ein Fingerzeig für die Kultur mitten im Corona-Sommer: In Kempten erhebt niemand Geringeres als der römische Kaiser Augustus selbst seit Montag wieder die Hand über dem Archäologischen Park Cambodunum (APC) - als wolle der antike Feldherr mit dieser Imperator-Geste sagen: Kulturelles Leben? Hier geht's lang.

Kempten: APC-Sommerfestival findet statt

Denn am Donnerstag startet das viertägige APC-Sommerfestival in Kempten. Die insgesamt fünf Konzerte finden unter freiem Himmel im Park statt, Kissen und Decken kann der Veranstalter aus Hygienegründen nicht bereitstellen. Im Park gelten die üblichen Infektionsschutz-Regeln: Das Gelände darf nur mit Mund-Nasen-Schutz betreten werden, am Platz darf der aber runter. Die Konzerte finden alle ohne Pause statt. Getränke und Snacks können am Kioskverkauf der sogenannten Taberna gekauft und mitgenommen werden. Karten können vorab reserviert und bis 19.30 Uhr an der Abendkasse abgeholt werden.

Neue Augustus-Statue für den Archäologischen Park

Dass die Augustus-Statue pünktlich zum APC-Sommerfestival wieder in den Park zurückkehrt, war ein Fall von gutem Timing: Erst im Januar war die Figur so schwer beschädigt worden, dass die Stadt kurzerhand beschloss, sie mitsamt ihrem Sockel auszutauschen. Gefertigt hat die neue Statue ein Bildhauer aus Sachsen in der Nähe von Meißen, nach dem Vorbild der Originalstatue, die in den Vatikanischen Museen steht. Dass in Kempten ein römischer Kaiser steht, liegt daran, dass die Stadt schon unter den Römern bestand und Augustus der erste Herrscher war, der das römische Reich bis über die Alpen vergrößerte.