Kulturschaffende begrüßen Erhöhung der Corona-Hilfen

Die Aufstockung des kulturellen Rettungsschirms sei ein wichtiger und richtiger Schritt, sagt Heidi Lehnert künstlerische Leiterin des Kindertheaters Chapeau Claque in Bamberg. Das Weiterleben werde so gesichert. Derzeit bekämen sie keine Einnahmen über Eintrittsgelder. Die Betriebskosten etwa für Mieten oder Versicherungen würden jedoch weiterlaufen.

Nur noch 25 statt 100 Zuschauer

Der Verein habe neun Angestellte, die sich derzeit alle in Kurzarbeit befänden. Nach wie vor herrsche Unsicherheit, wann sie wieder ihre Türen für das Publikum öffnen können. Heidi Lehnert fürchtet außerdem, dass nach den Abstandsregeln künftig statt wie bisher knapp 100 Zuschauer nur noch 25 in ihren Theater-Saal dürfen.

Zuschüsse als momentane Sicherung

Jürgen Skambraks, Geschäftsführer der Studiobühne Bayreuth, empfindet die Aufstockung des Hilfsprogramms für die krisengeschüttelte Kulturbranche in Bayern auf 200 Millionen als einen "wichtigen Schritt". Wie er im Gespräch mit dem BR verdeutlicht, sei sein Theater zwar noch nicht bedroht, da mit Kurzarbeit momentan Geld eingespart werde und man finanzielle Unterstützung auch seitens der Stadt, des Landkreises und des Bezirks erhalte.

Oft seien Zuschüsse aber an Aufführungen gebunden – diese können derzeit allerdings nicht stattfinden. Skambraks hofft, die Zuschüsse trotzdem weiterhin zu erhalten. Die - momentan fehlenden - Einnahmen durch die Zuschauer machen rund ein Drittel des Etats der Studiobühne aus. Fällt neben März, April und Mai auch noch die Sommersaison aus, dann muss die Studiobühne Bayreuth mit einem Verlust von 100.000 Euro rechnen.

Überleben bis zum Herbst

Drei Produktionen für den Sommer sind bereits komplett abgesagt, da dafür nicht geprobt werden darf. Spätestens im Herbst würde der Studiobühne dann endgültig das Geld ausgehen. Damit es nicht soweit kommt, sind die heute zugesagten Finanzhilfen des Freistaats ein wichtiger Schritt. Allerdings fehlt Jürgen Skambraks ein Konzept, wie Theater in Zukunft gespielt werden könne.

"Man muss mit Schauspielern und Publikum sorgsam umgehen. Denkbar wäre zum Beispiel, Solostücke oder Dialoge auf die Bühne zu bringen." Jürgen Skambraks, Studiobühne Bayreuth.

So könne der Mindestabstand eingehalten werden. Auch die Zuschauer könnten verteilt im Publikum sitzen. Derzeit sammle man Ideen, wie eine Umsetzung der Spielbetriebswiederaufnahme aussehen könnten.

Differenzierung der Veranstaltungsarten

Es sei schon ein großer Unterschied, ob in einem kleinen Theater mit Bestuhlung ein Stück gezeigt werde oder die Menschen bei einem Konzert dichtgedrängt stünden. Deswegen sei eine Unterscheidung zwischen Kleinveranstaltungen und unübersichtlichen Großveranstaltungen wichtig. Skambraks hofft darauf, dass in absehbarer Zeit ein solches Konzept vorgelegt werde, damit es endlich wieder losgehen könne.

Wertschätzung der Kultur

Auch der Betreiber des Bamberger Lichtspielkinos, Gerrit Zachrich, nennt die Aufstockung von 90 auf 200 Millionen Euro eine "sehr gute Sache" und sieht darin eine Wertschätzung der Kultur im Allgemeinen. Es sei aber auch Geld, das die Kinos dringend brauchten, so Zachrich. Er hofft, dass sie Anfang Juli ihr Programmkino wieder öffnen können. Hans-Günter Brünker von der Interessengemeinschaft Darstellende Künstler in Bamberg, freut sich ebenfalls über die Aufstockung: "Das ist definitiv sehr wünschenswert, wenn mit der Hilfe jetzt auch Künstler beachtet werden, die nicht in der Künstlersozialkasse sind."