Kulturreferat bleibt verwaist: Knoblich geht nicht nach Bayreuth

Wieder auf Anfang: Das heißt es für die Stadt Bayreuth in Sachen Kulturreferent. Denn der designierte und bereits vom Stadtrat gewählte Tobias Knoblich wird das Amt nicht wie geplant im Januar antreten. Knoblich ist derzeit noch Kulturdirektor in Erfurt – und dort wird er auch bleiben.

Am Mittwochabend (28.11.18) hat der Erfurter Stadtrat für Knoblich eine neue und besser dotierte Aufgabe: Das Gremium hat ihn zum neuen Beigeordneten für Kultur, Wirtschaft und Umwelt gewählt. Er hatte sich im zweiten Wahlgang mit 30 zu 16 Stimmen gegen Amtsinhaberin Kathrin Hoyer durchgesetzt.

Knoblich: Netzwerk und Landeshauptstadt entscheidend

Knoblich nahm die Wahl an. Dem Bayerischen Rundfunk bestätigte er, dass dies für Bayreuth eine Absage bedeute. Für Erfurt spricht laut Knoblich sein Netzwerk, seine Erfahrung aus acht Jahren als Kulturdirektor und die Tatsache, dass Erfurt thüringische Landeshauptstadt ist.

"Es tut mir leid für Bayreuth." Tobias Knoblich

Das Amt als Bayreuther Kulturreferent hätte er am 1. Januar angetreten, wenn er nicht nach seiner Bewerbung für die Wahl des Dezernatsleiters in Erfurt vorgeschlagen worden wäre. Er habe sich mit voller Überzeugung in der oberfränkischen Bezirkshauptstadt beworben, so Knoblich weiter, und habe sich bereits in die Geschichte der Stadt eingearbeitet. Bayreuth sei eine tolle Kulturstadt.

Irritationen im Stadtrat

Im Juli hatte sich der Bayreuther Stadtrat für Knoblich als neuen Leiter des Referats für Kultur und Tourismus entschieden. Er hatte sich gegen 129 Mitbewerber durchgesetzt. Allein die Tatsache, dass Knoblich zur Dezernentenwahl in Erfurt angetreten ist, hatte im Bayreuther Stadtrat für Irritationen gesorgt. Die Leitung des Kulturreferats ist seit Januar 2018 verwaist. Der Vertrag des letzten Referatschefs Tobias Kern war nicht verlängert worden.