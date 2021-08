Kulturpreis der Stadt Würzburg für Kabarettistin Birgit Süß

Birgit Süß gelinge es vortrefflich, den richtigen Ton zwischen kabarettistischem Witz und ernsthafter Kritik, zwischen hoher Kunst und augenzwinkerndem Klamauk, zwischen charmanter Unterhaltung und echter Vermittlungsarbeit zu finden. So begründet die Stadt Würzburg den mit 5.000 Euro dotierten Kulturpreis an Birgit Süß. Neben ihrer künstlerischen Tätigkeit sei sie auch eine wichtige und durchaus laute Stimme der freien Künstlerszene.

Auch während der Pandemie für Künstlerszene aktiv eingesetzt

Gerade im Ausnahmejahr 2020, in dem die pandemische Situation zahlreiche Künstlerinnen und Künstler in existentielle Not gebracht habe, habe sich Brigit Süß durch politische Gremienarbeit immer wieder für die gesamte Szene eingesetzt, erklärt die Stadtverwaltung in einer Mitteilung. Süß gehöre bereits seit vielen Jahren untrennbar zum kulturellen Leben der Stadt Würzburg. Ihre große Liebe zum Chanson verbinde Süß seitdem erfolgreich mit einer quirligen Bühnenpräsenz auf den Theater- und Kabarettbühnen der Region und überregional, so die Stadt Würzburg.

Sowohl auf der Bühne als auch im Fernsehen zuhause

Die gebürtige Augsburgerin kam 1990 nach Würzburg, wo sie Jazzgesang am Konservatorium studierte. Bis 2017 war sie unter anderem als Radio-Moderatorin tätig. Die Kabarettistin und Sängerin sieht man zwar immer wieder auf der Bühne, aber auch im Fernsehen ist Süß zuhause: sie ist immer wieder zu Gast in der "Ladies Night" in der ARD.