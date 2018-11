Kulturpreis der Stadt Fürth für Kabarettist Matthias Egersdörfer

Der Kabarettist Matthias Egersdörfer hat gestern den Kulturpreis der Stadt Fürth entgegen genommen. Der Preis ist mit 6.000 Euro dotiert.

Kabarettist, der polarisiert

Egersdörfer sei zu Beginn seiner Karriere vor allem als grantelnder, cholerischer Franke aufgetreten, der nicht allen gefallen habe, so das Kuratorium zur Verleihung der kulturellen Preise der Stadt Fürth. Doch inzwischen sei er zum gesuchten Kabarettisten, Entertainer, Autor und Schauspieler geworden.

Bekannt als "Tatort"-Ermittler

Deshalb sei der Zeitpunkt passend, einem "inzwischen naturalisierten Fürther, der bereits bundesweit in erster Linie Kabarettpreise abgeräumt hat, die fällige Ehrung in der Heimat zuteil werden zu lassen", erklärte die Jury. Diese Empfehlung überzeugte auch den Fürther Stadtrat, der die Verleihung des Kulturpreises an Matthias Egersdörfer beschloss. Egersdörfer, der auch ein gern gesehener Gast bei "Kabarett aus Franken" des BR Fernsehens ist, kennt ein bundesweites Publikum auch durch seine Auftritte als Michael Schatz, Leiter der Spurensicherung im Franken-Tatort.

Kultursonderpreis an Fotograf Günter Derleth

Den mit 3.000 Euro dotierten Kultursonderpreis erhält der Fürther Fotograf Günter Derleth, der seit Jahrzehnten für seine außergewöhnlichen Lochkamera-Arbeiten bekannt ist. Die Kulturförderpreise der Stadt Fürth erhalten Lara Ermer, fränkische Meisterin und Bayerische Vizemeisterin im Poetry Slam, und der Geiger und Komponist Pawel Zalejski.