Kulturpreis Bayern: Fünf Auszeichnungen für Mittelfranken

In der Sparte Wissenschaft des Kulturpreises Bayern werden die 32 besten Universitäts- und Hochschulabsolventinnen und -absolventen Bayerns geehrt. Unter den Preisträgern sind in diesem Jahr aus Mittelfranken zwei Hochschul- und ein Universitätsabsolvent sowie eine Hochschul- und eine Absolventin der Akademie der Bildenden Künste.

Preis für Ökonom der FAU-Erlangen-Nürnberg

Wie das Bayernwerk, das den Kulturpreis in Partnerschaft mit dem Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst verleiht, mitteilt, geht ein Preis an den Ökonomen Matthias Schnaubelt von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Er beschreibt in seiner Dissertation, wie sich Anlagestrategien mit Hilfe von maschinellem Lernen verbessern lassen.

Arbeit über Politiker auf Social Media

Preisträgerin Luisa Müller von der Hochschule Ansbach hat in ihrer Abschlussarbeit im Studiengang Public Relations und Unternehmenskommunikation untersucht, wie Politikerinnen und Politiker in der Anfangszeit der Coronakrise auf Social Media kommuniziert haben.

Bessere Verständnis von Künstlicher Intelligenz

Hinnerk Jannis Müller von der Technischen Hochschule Georg Simon Ohm in Nürnberg hat in seiner Masterarbeit im Studiengang Wirtschaftsinformatik erforscht, wie man die Funktionsweise Künstlicher Intelligenz besser nachvollziehen kann. Auch er wird für diese Forschungsarbeit geehrt.

Masterarbeit über Jazz-Instrumente

Maximilian Heimler von der Hochschule für Musik Nürnberg wird für seine Masterarbeit im Studiengang Jazz-Instrumente ausgezeichnet: eine CD-Produktion im traditionellen Gitarrentrio.

Kunstarbeit zu Bitcoin-Mining in China

Eine weitere mittelfränkische Preisträgerin ist Guoxin Tian von der Akademie der Bildenden Künste Nürnberg. Sie thematisiert in ihrem Abschlussvideo im Studiengang freie Kunst/Bildhauerei den Zusammenhang zwischen Mensch und Ressourcen in der modernen Welt am Beispiel des Bitcoin-Minings in der chinesischen Provinz Sichuan.

Zudem werden am Abend fünf Preise in der Kategorie Kunst vergeben. Einer der Preisträger ist hier in diesem Jahr der oberfränkische Musiker Wolfgang Buck. Der Sonderpreis geht an den Kabarettisten und Musiker Hannes Ringlstetter.