Kulturpalast Anwanden pausiert - neuer Vorstand gesucht

Andreas Radlmaier, der langjährige Vorstand des Vereins Kulturpalast Anwanden gibt sein Amt auf. Nach zwanzig Jahren Erfolgsgeschichte möchte er einen Generationenwechsel einleiten. Doch bisher fand sich kein Ersatz für ihn. Deshalb fällt die Veranstaltung heuer aus. Vielleicht ist der Ausfall heuer die notwendige Denkpause, die der Verein braucht, sagte Radlmaier, der auch ursprünglicher Initiator des Kultturpalast Anwanden ist, dem Bayerischen Rundfunk.

Verein braucht neuen Vorstand

Seit mehr als einem Jahr hatte Radlmaier den Wunsch geäußert, sein Amt niederzulegen. Doch im Verein fand sich bisher kein Ersatz. Er könne sich durchaus vorstellen, dass sich zwei Personen die Vorstandsaufgabe teilen, erklärt er. Zudem sei auch nicht zwingend notwendig, dass, die Interessierten aus Fürth oder Zirndorf kämen. Die meisten der 110 Vereinsmitglieder des Kulturpalast Anwanden e.V. stammen aus dem gesamten Großraum. Ohne die tagelangen Vorbereitungen und Nacharbeiten wäre das Projekt nicht möglich.

Generationswechsel als Chance zur Verjüngung und Erneuerung

Doch nun braucht der Verein eine neue Führungsspitze, die das Heft in der Hand hat, so Radlmaier. Diesen müsse es Spaß machen sich um das Ganze Organisatorische zu kümmern von der Gastronomie, über Technik bis zum Toilettenpapier. Es ist Zeit für einen Generationswechsel, dadurch könne auch etwas komplett Neues entstehen, erklärt Radlmaier. "Machbar ist vieles in diesem Verein, wenn es jemanden gibt, der die Leitung und Verantwortung übernimmt", sagte er dem BR.