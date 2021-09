KulturKino Feuchtwangen: Ab Januar 2022 "Mehr als nur Kino"

Das Rattern der alten Kinoprojektoren ist in den ehemaligen "Regina Lichtspielen" in Feuchtwangen schon seit vielen Jahren verstummt. Doch Wolfgang Grebenhof und die anderen 120 Mitglieder des Vereins KulturKino Feuchtwangen haben es sich zum Ziel gesetzt, das geschlossene Kino in der Innenstadt unter dem Motto "Mehr als nur Kino" wieder zu beleben. Ihr Konzept basiert auf drei Bausteinen: Kino, Bühne und Bildung. Die Umbauarbeiten sind in den letzten Zügen.

"Da bekomme ich Herzklopfen: Es dauert nicht mehr lang und dann wird man hier das erste Mal sitzen und Kinoerlebnis haben. Toller Sound, tolles Bild, faszinierende Handlung, einfach das, was Kino ausmacht." Wolfgang Grebenhof, Schriftführer Verein KulturKino Feuchtwangen.

Verzögerungen durch Lieferengpässe

Eigentlich sollte die Eröffnung schon im Herbst 2021 stattfinden, doch durch Lieferengpässe könne der Termin nun nicht gehalten werden, meint Grebenhof. Es fehle noch die Kinoleinwand und auch die Technik im Vorführraum sei noch nicht komplett. Die alten Filmspulen seien dort jedoch neuester Technik gewichen, so könnten in Zukunft auch 3D-Filme gezeigt werden. Um sich mit der Kinotechnik vertraut zu machen, soll, wenn alles klappt, schon ab Oktober in den ersten Probebetrieb gegangen werden.

Gewölbe wird zu Bistro-Bereich

Den Betrieb des Kinos wollen die 120 Mitglieder des Vereins komplett selbst stemmen. Daher sei die Technik auch so ausgelegt, dass sie möglichst von einer Person allein bedient werden könne, sagt Grebenhof. Eine Überraschung gab es während der Bauarbeiten auch. In der angrenzenden Garage, welche zugekauft wurde, ist ein altes Gewölbe zum Vorschein gekommen. Hier spiegele sich also auch das Symbolbild Feuchtwangens, der Kreuzgang, wider, meint Grebenhof. Damit ergebe sich ein wunderbarer Schulterschluss zwischen dem Theater Kreuzgang und diesem Filmtheater hier. In Zukunft werde das Gewölbe als kleines Bistro für Popcorn-Verkauf und Naschwerk oder kleine Veranstaltungen wie beispielsweise eine Sonntags-Matinee mit Sektempfang genutzt.

Schwarze Null kalkuliert

An vorerst vier Tagen sollen Filme im ehemaligen "Regina Lichtspiele" gezeigt werden. Dabei will der Verein ein möglichst breites Publikum erreichen. Es solle für Familien genauso etwas dabei sein wie für Senioren und Arthouse-Fans. Gerne könnten auch Wünsche für das Kinoprogramm eingereicht werden. Bei den Ticketpreisen sei das Ziel deutlich unter zehn Euro zu bleiben. Allerdings werde durch Nebenkosten, Versicherungen und die Gebühren, die an die Verleihfirmen gezahlt werden müssten, nicht allzu viel übrig bleiben. Dennoch hoffe Grebenhof mit einer schwarzen Null am Ende zu wirtschaften.

Dreiklang: Kino, Kultur, Bildung

Um sich von der Konkurrenz abzusetzen sieht das Konzept aber nicht nur Kino vor, sagt Feuchtwangens Erster Bürgermeister Patrick Ruh (CSU). Neben dem reinen Kinoerlebnis, soll das Gebäude auch für kulturelle Veranstaltungen wie beispielsweise für Kleinkunst, Kabarett, Konzerte, Lesungen und Theaterauftritte genutzt werden. Da die Kinoleinwand mobil hochgefahren werden könne, sei die Bühne vielfältig nutzbar. Im Bereich Bildung wolle man die Räumlichkeiten auch für Schulklassen, Schulungen und Fachvorträge öffnen.

Daneben dient der Kinosaal in Zukunft auch als Vorlesungssaal für eine Vielzahl von Studierenden, die bald auf 155 bequemen Kinosesseln Platz nehmen dürfen.

"Wir wollen einen kräftigen Impuls für die Belebung der Altstadt erzeugen." Patrick Ruh, Erster Bürgermeister, Stadt Feuchtwangen

Das Eröffnungswochenende soll nun voraussichtlich vom 21. bis 23. Januar 2022 stattfinden. Neben Kinofilmen sollen dann auch verschiedene Künstler auf der Bühne zu sehen sein.