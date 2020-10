Kulturhauptstadt: Nürnbergs Aus betrifft auch Amberg

Nürnberg wird nicht Kulturhauptstadt Europas 2025, sondern Chemnitz. Damit ist auch Amberg aus dem Rennen, die Stadt wäre mit im Boot gewesen und hatte Nürnbergs Bewerbung unterstützt. Grünen-Stadtrat Helmut Wilhelm bedauert die Entscheidung gegen Nürnberg allerdings nicht.

Amberg zu weit entfernt von Nürnberg

Es habe ihm von Anfang an nicht gefallen, so Wilhelm, dass man den Begriff Kulturhauptstadt auf einen Umkreis von hundert Kilometern ausweitet, umliegende Städte und Gemeinden mit in die Pflicht nimmt und auch zur Kasse bittet. Amberg sei einfach zu weit weg. "Ich bin einfach Oberpfälzer und kein Nürnberger oder Mittelfranke", so Wilhelm."

Grünen-Stadtrat habe nicht mit Zuschlag für Nürnberg gerechnet

Er hätte es den Nürnbergern gegönnt, zu gewinnen, aber, er habe nicht damit gerechnet, dass Nürnberg den Zuschlag auch bekommt. "In der Vergangenheit haben schon vielfach exotische Städte, mit denen ich nicht gerechnet habe, den Zuschlag bekommen." Ursprünglich hatten sich acht Städte beworben, in die zweite Runde hatten es Hannover, Hildesheim Magdeburg Chemnitz und Nürnberg geschafft.