Kulturgut im Test: Was macht eigentlich gutes Brot aus?

Die Entscheidung fällt spontan am Verkaufstresen, die Ware liegt hinter Glas: Beim Brotkauf entscheiden meistens Vorlieben und Optik über die Auswahl. Doch was macht gutes Brot eigentlich aus? Das analysiert das Deutsche Brotinstitut, ein Verein, der sich dem "Kulturgut Brot" verpflichtet hat. Kein Wunder, denn Deutschland gilt weltweit als das Land mit den meisten verschiedenen Brotsorten. Das hat die UNESCO-Kommission 2014 bestätigt, seitdem steht die Deutsche Brotkultur auf der Liste der immateriellen Kulturgüter.

Brot als regelmäßig geprüftes Kulturgut

Um das Kulturgut Brot in seiner Qualität zu bewahren, führt das Institut regelmäßige Qualitätskontrollen durch. Denn neben den subjektiven Kriterien von Lieblingssorte und Aussehen gibt es ganz objektive Kriterien für gutes Brot: Form und Aussehen, Oberfläche und Kruste, die innere Struktur, der Geruch – und natürlich der Geschmack.

Ergebnisse der Brotprüfung sind öffentlich

Auf diese Kriterien überprüfen die Tester in ganz Deutschland verschiedene Brotsorten. Im Hintergrund steht dabei ein wissenschaftlicher Beirat aus Getreide- und Ernährungswissenschaftlern. Manfred Stiefel ist Brotprüfer und zum Test von der Bäckerinnung nach Augsburg eingeladen worden. An einem kleinen Stand in einem Einkaufszentrum überprüft er verschiedene Brote aus dem Sortiment nahegelegener Bäckereien.

Wofür die Kruste beim Brot gut ist

Für den Test wird als erstes die Kruste unter die Lupe genommen, denn sie ist ein elementares Qualitätsmerkmal: "Zum einen bringt sie Geschmack, wenn die Kruste so schön ausgeprägt ist, hat man sehr viel Aroma und tollen Geschmack", erklärt Brotprüfer Stiefel, "und sie ist auch noch ganz wichtig für die Frischhaltung, weil die Kruste wie ein Schutzmantel für das Brot ist."

Für die richtige Elastizität: Der Streich-Test

Der nächste Test, den das Brot bestehen muss, hat etwas mit der Elastizität zu tun: Beim Bestreichen sollte es nämlich nicht krümeln, die sogenannte "Krume" sollte elastisch genug ein. So wird das Innere des Brotes bezeichnet, auf dem der Aufstrich haften bleiben soll. Generell kommt es immer auf die Sorte des Brotes an, welche Art von Kruste oder Krume sich eignet – und dementsprechend ein gutes Brot ausmacht.

Über Geruch und Geschmack lässt sich streiten

Über Geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten. Deshalb wird bei der Brotprüfung gemessen, und zwar im Sinne von Aroma. Beim Geruchs- und Geschmackstest steht deshalb im Vordergrund, ob sie zur jeweiligen Brotsorte passen. Ein Weizenbrot sollte dementsprechend milder schmecken als ein Roggenmischbrot und der Geruch weder zu stark, noch zu schwach ausgeprägt sein.

Brot als gesundes Lebensmittel bewerben

Veröffentlich werden die Ergebnisse auf der Homepage des Brotinstitutes, wo Kundinnen und Kunden per Postleitzahl die Ergebnisse ihrer Bäckereien abrufen können. Mit der Informationskampagne will der Verein dem Brot als Kulturgut mehr Aufmerksamkeit verschaffen und mit Mythen über das Lebensmittel aufräumen.