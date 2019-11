Kulturgeschichte der Katze: Sonderausstellung in Künzing

Römer brachten die Katzen nach Europa

Dank der Römer sind Katzen in Europa heimisch geworden. Seither prägen Katzen auch bei uns Kunst und Literatur. Katzenbilder des berühmten chinesischen Künstlers Han Meilin, der die Maskottchen für die Olympischen Sommerspiele in Peking entworfen hat, zählen zu den Highlights der Ausstellung in Künzing.