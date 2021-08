Kulturförderpreis der Stadt Würzburg geht an drei junge Künstler

Saz, Violine und Breakdance – damit haben Hussien Mahmoud, Hannah Solveij Gramß und Dominik Blenk den Kulturpreis der Stadt Würzburg abgeräumt. Das teilte die Stadt Würzburg mit. Demnach wurde Hussien Mahmoud für seine Virtuosität, Spielfreude und musikalische Arbeit gewürdigt. Sein Instrument ist ein Saz, also eine orientalische Langhalslaute. Laut der Stadt Würzburg Stadt ist Mahmoud ein 32-jähriger kurdischer Musiker, der seit 2015 in Würzburg lebt und das musikalische Leben hier auf vielfältige Weise bereichert. Er ist bereits auf zahlreichen Veranstaltungen und Events aufgetreten. So etwa beim Neujahrsempfang der Stadt Würzburg und beim Kulturpicknick 2021. Mahmoud kommt aus Syrien und musiziert schon seit seiner Grundschulzeit.

Breakdance-Weltmeister bekommt den Kulturförderpreis der Stadt Würzburg

Ausgezeichnet wurde auch Dominik Blenk. Er ist 28 Jahre alt und Breakdance-Weltmeister. Mit dem Kulturförderpreis würdigt die Stadt Würzburg sein Talent und möchte dem Tanzsport zu noch mehr öffentlicher Aufmerksamkeit und Anerkennung verhelfen. Den Weltmeister-Titel hat sich Blenk 2018 in Kielce (Polen) mit der Gruppe "Dreamscapes" geholt. Angefangen hat seine Tanzkarriere aber eigentlich mit Ballett. Blenk ist in Lohr aufgewachsen und nahm von der ersten bis zur vierten Klasse Ballettunterricht. Durch Freunde hat er dann zum Breakdance gefunden. Doch auch Ballett ist nicht ganz verschwunden aus seinem Leben. Er hat nämlich gemeinsam mit Anna Vita die Produktion von "Schneewittchen Breaking Out" am Mainfranken Theater realisiert. Dabei handelt es sich um eine Produktion, die Breakdancer und Balletttänzern gleichberechtigt als Bühnendarsteller vereinte. Das Stück wurde wegen des großen Publikumserfolges in zwei Spielzeiten aufgeführt. Inzwischen unterrichtet Blenk Breakdance und Hiphop beim Outdoor-Training am Hubland und macht eine Ausbildung zum Physiotherapeuten. "Das lässt sich mit dem Tanzen gut kombinieren", zitiert ihn die Stadt.

Auszeichnung auch für Violinistin Hannah Solveij Gramß

Auch die Violinistin Hannah Solveij Gramß wurde mit dem Kulturpreis ausgezeichnet. Die junge Künstlerin zieht viele Menschen durch ihre charismatische Bühnenpräsenz in ihren Bann, beschreibt die Stadt Würzburg. Sie hat bereits als Vierjährige (2002) mit dem Violinspiel angefangen. Aktuell ist sie Akademistin des Royal Concertgebouw Orchesters Amsterdam und war zuvor sowohl Mitglied im Landes- und Bundesjugendorchester, als auch in der jungen deutschen Philharmonie. Die Nachwuchskünstlerin lebt in Würzburg und wurde zunächst im PreCollege an der Hochschule für Musik Würzburg gefördert. Seit 2016 studiert sie in der Klasse von Prof. Herwig Zack an der Hochschule für Musik Würzburg. Vorher hat sie unter anderem schon beim "Jugend – musiziert"-Wettbewerb, beim anschließenden Bundeswettbewerb und beim internationalen Violinwettbewerb "Marie Cantagrill" brilliert.