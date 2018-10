Kunst- und Kulturfestival Hoftexplosion sorgt für Großstadtflair

Von Freitag bis Sonntag präsentieren sich rund 60 verschiedene Künstlerinnen und Künstler aus der Region und aus ganz Deutschland und sorgen so für Großstadt-Flair am Rande der Hofer Innenstadt. Die Nachwuchstalente und Profis, die sonst unter anderem auch im Louvre ausstellen, arbeiten vor Ort an ihren Graffitis, an Mode, Fotografien und Street-Art. Zudem gibt es Lesungen, Musik und sogar Platz für Skateboard-Fahrer.

Subkultur in einer alten Fabrikhalle der Firma Hoftex

"Im Endeffekt sind es viele kreative Köpfe, die sich zusammentun und sagen, wir haben hier eine Halle und machen was draußen. Manchmal schaut man natürlich, was tut sich bei Kulturzentren in London oder Amsterdam. Aber hier stellen wir was eigenes auf die Beine. Die Halle wird anschließend von den Hofer Filmtagen genutzt. Viele Leute von auswärts sind immer baff, was hier in Hof passiert", so Manuel Hoffmann, Organisator der Hoftexplosion.

Hof Tex-Plosion lockt Besucher aus ganz Deutschland

Die "Hoftexplosion" ist jeweils ab 11:00 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Organisiert wird das Festival zum vierten Mal von den Ehrenamtlichen des evangelischen Jugend-Kulturvereins "Das Loch“ mit Unterstützung des traditionsreichen Textilunternehmens Hoftex und anderen Sponsoren. Die ungewöhnliche Location in der alten Industriehalle zieht inzwischen Publikum aus ganz Deutschland an und macht auch Hofer neugierig, die sonst mit Subkultur wenig Berührung haben.