Kulturerbe: Rosenthal-Schloss Erkersreuth maroder als gedacht

Die Sanierung von Schloss Erkersreuth , in dem früher der Porzellanunternehmer und Politiker Philip Rosenthal wohnte, wird aufwändiger als erwartet. Das hat die Untersuchung des Gebäudes durch Experten ergeben, so der Geschäftsführer von Kulturerbe Bayern, Bernhard Averbeck-Kellner, zum Bayerischen Rundfunk: "Leider haben wir einen sehr starken Schaden im Dachstuhl, 70 Prozent der Balkenköpfe sind sehr marode und müssen ausgetauscht werden. Das ist nicht schlimm. Das ist im Baudenkmal so. Aber es sind natürlich dann schon erheblich mehr Kosten, als wir am Anfang gedacht haben."

Versteckter Wasserschaden in Schloss Erkersreuth

Durch einen versteckten Wasserschaden an einem nachträglich eingebauten Bad in der Mitte des Schlosses hat sich außerdem Hausschwamm eingenistet, der an dieser Stelle besonders schwer zu beseitigen ist. Inzwischen geht die Stiftung Kulturerbe Bayern, die das denkmalgeschützte Schloss samt Nebengebäuden im April 2020 erworben hat, von Sanierungskosten im zweistelligen Millionenbereich aus. Derzeit ist Kulturerbe Bayern , das sich als Bürgerstiftung nach dem Vorbild des englischen National Trust der Erhaltung des baulichen Erbes im Freistaat verschrieben hat, auf der Suche nach weiteren Zuschussgebern und Spendern.

Sanierung sollen bis Ende des Jahrzehnts abgeschlossen sein

Durch den Zusatzaufwand wird die Renovierung von Schloss Erkersreuth zwar verzögert, aber nicht gefährdet, macht Geschäftsführer Averbeck-Kellner deutlich. Die Arbeiten sollen bis zum Ende dieses Jahrzehnts abgeschlossen sein. Kulturerbe Bayern plant, das Schlossareal samt Nebengebäuden zu einem so genannten Kulturcampus zu machen. Dort sollen Ausstellungen, Workshops und Symposien stattfinden. Es soll auch Übernachtungsmöglichkeiten und kommerzielle Veranstaltungen geben, möglicherweise eine Brauerei. So soll der laufende Unterhalt der Anlage finanziert werden. "Das sind alles im Moment Ideen, die entstehen - aber die noch nicht in Stein gemeißelt sind", so Averbeck-Kellner.

Ein Schloss, das für die deutsche Wirtschaftsgeschichte steht

Schloss Erkersreuth wurde 1748 im Barockstil von Johann Christian August von Lindenfels, einem Gefolgsmann des Markgrafen von Bayreuth, in der Nähe der oberfränkischen Stadt Selb erbaut. Seit dem 19. Jahrhundert steht es jedoch vor allem für deutsche Wirtschaftsgeschichte: 1879 richtete Unternehmensgründer Philipp Rosenthal (1855-1937) im Schloss eine Porzellanmalerei ein - der Grundstein für seine weltbekannte Marke . Sein fast gleichnamiger Sohn Philip gestaltete ab 1950 Schloss Erkersreuth nach seinen Vorstellungen als persönlichen Wohnsitz um.

Kulturerbe Bayern: "faszinierend und weltweit einzigartig"

Das von außen barocke Schloss ist im Inneren durch zeitgenössische Kunst und Porzellanausstattungen geprägt. Rosenthal wollte damit "das echt Neue mit dem echt Alten" verbinden. Jeder Raum überrascht mit ungewöhnlichen Eindrücken und Perspektiven: Modernes Porzellandesign von internationalen Künstlern trifft dabei auf fränkischen Barock. Nach Einschätzung von Kulturerbe Bayern ist diese Mischung faszinierend und weltweit einzigartig.