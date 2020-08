Kulturerbe Bayern will Schloss Erkersreuth wiederbeleben

Die bayernweite Stiftung Kulturerbe Bayern, die das Schloss in diesem Jahr erworben hat und für die Öffentlichkeit erhalten will, hat sich nun mit Akteuren vor Ort verbündet. Damit ist ein weiterer Schritt für Schloss Erkersreuth bei Selb (Lkr. Wunsiedel) gemacht. In dem Schloss wohnte einst der Porzellanunternehmer und Politiker Philip Rosenthal.

Schloss Erkersreuth soll Kulturerlebnis werden

Der 2019 gegründete Förderverein Schloss Erkersreuth und die Stiftung Kulturerbe Bayern haben eine offizielle Kooperationvereinbarung unterzeichnet. Ihr gemeinsames Ziel: Das Schloss Erkersreuth auf Dauer zu erhalten und dafür zu sorgen, dass das Gesamtkunstwerk mit Leben gefüllt wird. "Der einstige Wohnsitz von Philip Rosenthal soll wieder zu einem inspirierenden Ort für Begegnungen und außergewöhnliche Kulturerlebnisse werden", heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung des Fördervereins und der Stiftung.

Vermächtnis von Philip Rosenthal

Viele ehrenamtliche Helfer und von der Sache überzeugte Mitstreiter werden nun gebraucht, um aus dem Schloss wieder einen Ort der Förderung und Begegnung von Kunst und Kultur zu machen. Bei Führungen durch Mitglieder des Fördervereins und bei kulturellen Veranstaltungen werde der faszinierende Zauber des Schlosses und das einzigartige Vermächtnis Philip Rosenthals wieder erlebbar.

Kulturerbe Bayern: Schloss Erkersreuth

Das Schloss Erkersreuth wurde 1748 erbaut. Seit dem 19. Jahrhundert steht es vor allem für deutsche Wirtschaftsgeschichte: 1879 richtete Unternehmensgründer Philipp Rosenthal (1855-1937) im Schloss eine Porzellanmalerei ein – der Grundstein für seine weltbekannte Marke. Sein fast gleichnamiger Sohn Philip gestaltete ab 1950 Schloss Erkersreuth nach seinen Vorstellungen als persönlichen Wohnsitz um. Nach Einschätzung von Kulturerbe Bayern ist diese Mischung faszinierend und weltweit einzigartig.