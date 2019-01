Kulturerbe Bayern: Verein erwirbt Rothenburger Kleinod

Dazu gibt es in dem Haus eine fast vollständig erhaltene, sogenannte Bohlenstube. Solche Wohnräume waren oft in mittelalterlichen Burgen zu finden und sind völlig von Holzbalken ummantelt. Es war früher oft das einzige beheizbare Zimmer und somit die "gute Stube" eines Hauses. Untersuchungen der Holzbohlen haben ergeben, dass sie aus der Erbauungszeit des Hauses stammen.

Weiter auf Spenden angewiesen

Der erst 2015 gegründete Verein will das Gebäude nun denkmalgerecht instand setzen und "wieder zu einem lebendigen Ort in der Altstadt" machen. Der Kaufpreis von 75.000 Euro sei komplett über Spenden finanziert worden, hieß es von dem Verein weiter. Für die Restaurierung des Denkmals ist die Stiftung auf weitere Spenden angewiesen. Abhängig vom Spendenaufkommen sei der Baubeginn noch in diesem Jahr geplant.